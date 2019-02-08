Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Названы победители премии "Книга года 2018"

Сегодня, 21:50

Двадцатая юбилейная церемония прошла в Украинском доме

Названы победители премии "Книга года 2018" Другие новости Двадцатая юбилейная церемония прошла в Украинском доме

В Украине назвали победителей премии "Книга года 2018". Двадцатая юбилейная церемония прошла в Украинском доме. Открывала мероприятие любимая певица жены президента – Onuka.

Победителями стали:

  • в номинации "Былое": Terra Ucrainica. Исторический атлас Украины и соседних земель;
  • в номинации "Исследование, документы": Степан Рудницкий "История, геополитика и география";
  • в номинации "Биографии и мемуары": Алексей Ящ "Многоликий Николай Костомаров", издательство Жупанского "Уинстон Черчилль";
  • в номинации "София": Мирослав Попович "Философия свободы" и Фридрих Ницше "Утренняя заря. Мысли о моральных пересудах";
  • в номинации "Политология и социология": Владимир Ярмоленко "Текущие идеологии. Идеи и политика в Европе XIX-XX веков ".

А вручение наград посетили президент Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее стал известен длинный список престижной литературной премии "Книга года ВВС-2018". Конкурс, хотя бы попасть в лонг-лист которого стремится каждый писатель, проводится уже 12 лет. В разное время его победителями становились Сергей Жадан, Люко Дашвар, Юрий Винничук, София Андрухович и другие. В длинный список входят три номинации, победитель каждой из которых получит денежный приз в размере одной тысячи фунтов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег книги, премия, писатели, книга года

Вы сейчас просматриваете новость " Названы победители премии "Книга года 2018"". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван фильм с лучшими спецэффектами

Вчера, 15:34

Прошла церемония награждения премии VES Awards

Гильдия режиссеров назвала лауреатов премии

4 февраля, 15:16

Триумфатором вечера стал режиссер Альфонсо Куарон

Магазин моєї мрії – 5 книг про те, як треба господарювати

4 февраля, 13:52

Три новых романа, с которыми будет легче дожить до весны

4 февраля, 12:40

Мы отыскали три книги, которые скрасят остаток унылых зимних вечеров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм