Названы победители премии "Книга года 2018"

Двадцатая юбилейная церемония прошла в Украинском доме

Названы победители премии "Книга года 2018" 2019-02-08T21:50:00+02:00 Другие новости Двадцатая юбилейная церемония прошла в Украинском доме

В Украине назвали победителей премии "Книга года 2018". Двадцатая юбилейная церемония прошла в Украинском доме. Открывала мероприятие любимая певица жены президента – Onuka.

Победителями стали:

в номинации "Былое": Terra Ucrainica. Исторический атлас Украины и соседних земель;

в номинации "Исследование, документы": Степан Рудницкий "История, геополитика и география";

в номинации "Биографии и мемуары": Алексей Ящ "Многоликий Николай Костомаров", издательство Жупанского "Уинстон Черчилль";

в номинации "София": Мирослав Попович "Философия свободы" и Фридрих Ницше "Утренняя заря. Мысли о моральных пересудах";

в номинации "Политология и социология": Владимир Ярмоленко "Текущие идеологии. Идеи и политика в Европе XIX-XX веков ".

А вручение наград посетили президент Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее стал известен длинный список престижной литературной премии "Книга года ВВС-2018". Конкурс, хотя бы попасть в лонг-лист которого стремится каждый писатель, проводится уже 12 лет. В разное время его победителями становились Сергей Жадан, Люко Дашвар, Юрий Винничук, София Андрухович и другие. В длинный список входят три номинации, победитель каждой из которых получит денежный приз в размере одной тысячи фунтов.

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