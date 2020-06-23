NOVUS открыл 47-й магазин сети

Сеть супермаркетов Novus продолжает расширяться на территории Украины. Недавно свои двери покупателям открыл 47-й магазин сети в Соломенском районе Киева, расположившись на улице Ивана Пулюя, 8 А.

К выбору ассортимента подошли пристально, в традициях сети: широкий выбор сыров, вин, сладостей, хамон собственного импорта.

В Novus особо почетное место занимает собственное производство Мастера Вкуса. Это, можно сказать, лицо компании, которым в сети очень гордятся: "Мы делаем все для того, чтобы наши клиенты чувствовали заботу. Каждый кусочек мяса, рыбы, который вы видите на витрине, проверенный и качественный. Свежесть продукции для нас – главное, поэтому мы сохраняем мясо правильно, согласно всем стандартам, и выбираем только лучших украинских поставщиков. Продукция не подвергается заморозке, поэтому морепродукты, рыба и мясо только охлажденные. Разница чувствуется во вкусе, свежая и качественная продукция даже не требует специального поварского таланта для ее приготовления".

"Мы понимаем людей, которые хотят сэкономить время на приготовлении блюд дома, им пригодятся полуфабрикаты от Мастеров Вкуса. А для летних барбекю есть колбаски гриль-стейки, шашлык", – говорят в сети.

Кстати, в ассортименте множество салатов, сэндвичей и роллов – с лососем, курицей, салями. Самые популярные вкусы собрали в одном месте. На кассе можно всегда приобрести ароматный кофе и заказать хот-дог.

Сейчас очень актуальна тема фруктов и овощей, поэтому за витаминной подзарядкой можно заглянуть в Novus, тем более, что не нужно взвешивать самостоятельно – а это дополнительный сервис, который позволяет сэкономить время. Среди ассортимента много сортов томатов, большой выбор свежей зелени, а также сезонных фруктов и ягод, также и экзотические варианты для тех, кто скучает за отдыхом.

В сети достаточно широкий выбор продукции собственного производства – Мастера Вкуса. Гриль-продукция изготавливается с помощью современного оборудования – французских грилей, в отделе готовых блюд найдутся произведения кулинарного искусства на совершенно разный вкус – от легких салатов до запеченного мяса, от диетических паровых котлет до жареной рыбы. Также к обеду можно выбрать что-то из напитков, которые готовят в Novus. Например, каркаде, напиток с имбирем или чай с мятой и облепихой, есть и узвар, и морс. Освежающие напитки летом пригодятся.

Есть в Novus и собственная коптильня, в которой изготавливаются различные варено-копченые деликатесы из свинины, говядины и птицы. Мясо используется из своих цехов, поэтому оно всегда свежее, ведь Novus не использует замороженное мясо. Все варено-копчености маринуются в рассоле со специями и коптятся на ольховых опилках. Режимы тщательно отработаны и подобраны таким образом, чтобы изделия одновременно были и очень вкусными, и имели привлекательный золотистый цвет, который получается благодаря натуральному дыму.

Вскоре состоятся очередные открытия супермаркетов в Киеве и области, поэтому следите за новостями в социальных сетях Novus.

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