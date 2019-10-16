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Новый год-2020 в Киеве: какой будет главная елка Украины

16 октября, 10:50

Александр Марущак

На Софийской площади хотят установить живую елку, но не исключен вариант сборной

/ Фото: Pixabay

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Главная елка Украины – на Софийской площади в Киеве – в этом году возможно будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий

"Мы хотим в этом году установить на Софийской площади живую елку, по крайней мере так планируем, но не исключен вариант, что она будет сборной, как в прошлом году. В любом случае сделаем ее очень пышной, такой как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Мы запланировали много интересного на новогодние праздники", – сказал Добруцкий.

Он уточнил, что на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

Напомним, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой Яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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Киев Новый год елка концерты площадь главная елка

Источник: Сегодня

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