Новый год в Киеве в немецком стиле: живая елка, Санта Клаус из Европы и концерты каждый день

Организаторы раскрыли "Сегодня" секреты праздника и показали, как будут выглядеть две главные столичные локации

Фото: Folk Ukraine

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До старта новогодних праздников в Киеве осталось чуть больше двух месяцев. "Сегодня" расспросили организаторов массовых гуляний в центре столицы о том, какой будет в этом году главная елка страны на Софийской площади и чем будут удивлять киевлян и гостей столицы на Контрактовой площади.

На Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и возможно живая новогодняя елка.

"Площадь будет украшена яркой иллюминацией. Будет много красного, зеленого и золотого цветов. На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фото-зон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно, надеюсь новое убранство понравится всем, кто решит встречать Новый год на Софийской площади", – рассказал сайту "Сегодня" куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

В 2018-2019 годах главная елка страны на Софийской площади была не цельным живым деревом, а наборной – из десятков больших веток. Мы поинтересовались у Игоря Добруцкого, что планируется на этот раз, поскольку ранее даже обсуждался вариант установки искусственного дерева, как до 2013 года было на Майдане Незалежности.

"Мы хотим в этом году установить на Софийской площади живую елку, по крайней мере так планируем, но не исключен вариант, что она будет сборной, как в прошлом году. В любом случае сделаем ее очень пышной, такой как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Мы запланировали много интересного на новогодние праздники. Из Европы, например, к нам должен приехать Санта Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятим истории этого сказочного персонажа", – заверяет Добруцкий.

Он добавляет, что если раньше концерты на Софийской площади длились 15 дней, то на этот раз они будут проходить каждый день в режиме нон-стоп начиная с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны. Концерты можно будет посмотреть ежедневно до 22:00, а в выходные дни до 23:00.

Ярким будет праздник и на Контрактовой площади, где концерты также будут ежедневными.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки: свистки и лошадки. В стилистике Опошни будет украшена елка и многочисленные фотозоны вокруг нее. Кроме прочего на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", – обещает Добруцкий.

Фото: Folk Ukraine

Напомним, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой Яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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