Новый мурал на Дарнице: на стене бойлерной появился замечательный котик

На стене бойлерной между домами по улице Сосницкой, 10 и Двинской, 17 появился новый мурал в виде замечательного котика. Рисунок нарисовал киевский художник Виталий Гидеван.

"Котик появился на той же бойлерной, где я ранее нарисовал сказочного коня Пегаса. На обратной стороне постройки одна из жительниц дома облагородила придомовую территорию, и мне захотелось дополнить ее рисунком, чтобы сделать эту территорию еще ярче", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

На своей странице в Facebook художник даже провел небольшой опрос, на тему: кто изображен на рисунке кот или кошечка? Многие предположили, что это кошечка, но оказалось, что это все-таки кот.





Фото: Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван

"Я нарисовал именно кота. Пятнадцать лет назад мы с семьей подобрали возле мусорного бака маленького котенка, самого худенького и хиленького с розовым пузом. Ну ничего, отмыли, откормили… И теперь этот кот Муся живет у меня дома. Прекрасно себя чувствует! Этой работой я хотел призвать людей делать добро, не забывать, что на улицах много бездомных кошек и собак, которые нуждаются в нашей помощи и заботе", – говорит художник.

Рисунок он нарисовал за четыре дня, он довольно объемный. Кстати, котик украшен изумрудом.

"Этот символ я часто использую в своих работах. Изумруд – это ранимая душа животного, которая взывает о помощи", – добавляет Гидеван.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Позняках в Киеве уничтожили красивый мурал, который в народе назвали "Матрица". Стена, на которой была создана картина, оказалась аварийной.