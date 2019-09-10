Обновленный винный отдел в NOVUS в ТРЦ Sky Mall: 1100 вин из 20 стран мира

Как в новом флагманском супермаркете сети в ТРЦ в Sky Mall увеличили алкогольный ассортимент и чем новый объект сможет удивить ценителей изысканного алкоголя

Уже в ближайшее время в столичном торгово-развлекательном центре SkyMall начнет работу новый флагманский магазин одной из ведущих продовольственных сетей Украины – NOVUS. Общая площадь объекта составляет около 12 000 кв. м, а торговая – 6300 кв. м. Но не только размеры выделяют этот магазин среди других торговых точек ритейлера. Супермаркет в ТРЦ SkyMall будет отличаться и тем, что в отделке широко использованы экологичные материалы, сам зал имеет оригинальный и современный дизайн, в магазине внедрении инновации, такие как электронные каталоги, digital-экраны и кассы самообслуживания.

Значительно расширен и ассортимент: сеть предложит своим клиентам около 50 000 товаров, в том числе – 5000 товарных позиций собственного импорта и около 1000 товаров собственных торговых марок. В частности, в маркете будет представлен обновленный винный отдел, в котором покупатель сможет выбрать из более чем 1300 артикулов. Среди них будет 1100 позиций вина из 20 стран мира. Подробности проекта в блиц-интервью RAU раскрыла Анна Пинкевич, руководитель группы товаров "Напитки и табак" сети NOVUS.

- По какому принципу выбираете товар, который будет продаваться в сети NOVUS?

- Основной принцип отбора товара – это соотношение цена-качество. В работе с поставщиками выбираем известные бренды, о которых знают во всем мире. В работе с собственным импортом – смотрим в сторону маленьких уникальных производств. Хотим, чтобы это был эксклюзивный для Украины ассортимент, но учитываем интересы и потребности покупателей.

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Также работаем и с крупными европейскими производствами, в основном это товары более широкого потребления с ценовым диапазоном эконом-средний минус. Товар для собственного импорта выбираем на международных выставках, заранее детально изучаем информацию о производителях в интернете, ездим непосредственно на производства и воочию смотрим, как производитель относится к созданию своего продукта.

- Каким должен быть поставщик, чтобы NOVUS с ним работал? Какие критерии отбора? Может, есть стандарты, которым должен соответствовать потенциальный партнер?

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- Основной стандарт отбора поставщика – в первую очередь, это соответствие всем требованиям действующего законодательства Украины. Это первый шаг. В дальнейшем все зависит от переговоров. Ко всем поставщикам, которые хотят и стремятся иметь надежные и долговременные отношения в работе, мы всегда открыты.

- Насколько увеличится количество импортных товаров категории "Напитки и табак" в новом магазине NOVUS?

- Для этого магазина количество товаров собственного импорта увеличится на 165 SKU, что на 15% больше существующего. К этому готовились заранее и начали еще с марта 2019 года. Часть новинок заедет еще до конца года после открытия магазина – это примерно еще 50 новых уникальных и интересных позиций. Из интересного – это расширение ассортимента вин Нового света, особенно из Аргентины (ТМ Dona Paula), из Италии – рекомендую обратить внимание на бренд 12 Mezzo, из Испании – Hacienda Zorita из одного из лучших регионов – Ribera del Duero. Также завозим Claude Leblanc из Бургундии (Франция), раньше у нас этот регион не был представлен.

- На какую категорию товаров сейчас есть большой спрос потребителя? Алкогольных напитков какой страны производства больше всего продается в сети NOVUS?

- Наиболее динамичными есть категории игристых и тихих вин. Есть повышенный интерес к джинам. Покупатели обращают внимание на товары с пометками Bio, Organic.

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