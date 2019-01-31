Общественный бюджет-2020: на инициативы горожан потратят 160 миллионов
Финансирование увеличили на 10 миллионов гривен
На реализацию проектов Общественного бюджета-2020 Киев выделит 160 млн грн. Соответствующее решение Киеврада приняла при утверждении основных параметров общественного бюджета 2020 года.
Таким образом, финансирование увеличено на 10 млн грн по сравнению с бюджетом на 2019 год. При этом сохраняется минимальная стоимость инициативы на уровне 50 тыс. грн и максимальная – в 3 млн грн. Также сохранено 20% обязательного резерва в смете проектов.
Согласно решению, подача общественных проектов, которые будут реализованы в следующем году, начнется 7 февраля и продлится до 6 марта. Процедура публичного обсуждения, экспертизы, доработки проектов, обжалования экспертных заключений будет проходить до 24 апреля. Голосование за общественные инициативы будет проходить с 15 мая по 6 июня. Победители должны быть объявлены через две недели.
Напомним, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года. В 2018 году были определены победители общественного бюджета-2019: это более 340 проектов, из которых 40% относятся к сфере образования. На финансирование инициатив киевлян, которые начнут реализовывать в 2019 году, из бюджета Киева выделено 150 млн грн.
Напомним, в 2018 году прошел третий по счету "Общественный бюджет-2019". На реализацию инициатив киевлян, которые наберут необходимое количество голосов, выделили 150 млн грн из городской казны.
Ранее сообщалось, что в планах властей с каждым годом увеличивать "Общественный бюджет". В 2020 году планировали выделить 175 млн грн, а в 2021 — 200 млн грн. Проекты реализовываются, хотя и не все. В 2016 году победили 62 проекта, но реализованы лишь 57. В 2017-м выиграли 92.
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