Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Общественный бюджет-2020: на инициативы горожан потратят 160 миллионов

31 января, 20:47

Финансирование увеличили на 10 миллионов гривен

Общественный бюджет-2020: на инициативы горожан потратят 160 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/342/9cc/5c53429cc64a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/342/9cc/5c53429cc64a0.png Другие новости Финансирование увеличили на 10 миллионов гривен

На реализацию проектов Общественного бюджета-2020 Киев выделит 160 млн грн. Соответствующее решение Киеврада приняла при утверждении основных параметров общественного бюджета 2020 года.

Таким образом, финансирование увеличено на 10 млн грн по сравнению с бюджетом на 2019 год. При этом сохраняется минимальная стоимость инициативы на уровне 50 тыс. грн и максимальная – в 3 млн грн. Также сохранено 20% обязательного резерва в смете проектов.

Согласно решению, подача общественных проектов, которые будут реализованы в следующем году, начнется 7 февраля и продлится до 6 марта. Процедура публичного обсуждения, экспертизы, доработки проектов, обжалования экспертных заключений будет проходить до 24 апреля. Голосование за общественные инициативы будет проходить с 15 мая по 6 июня. Победители должны быть объявлены через две недели.

Напомним, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года. В 2018 году были определены победители общественного бюджета-2019: это более 340 проектов, из которых 40% относятся к сфере образования. На финансирование инициатив киевлян, которые начнут реализовывать в 2019 году, из бюджета Киева выделено 150 млн грн.

Напомним, в 2018 году прошел третий по счету "Общественный бюджет-2019". На реализацию инициатив киевлян, которые наберут необходимое количество голосов, выделили 150 млн грн из городской казны.

Ранее сообщалось, что в планах властей с каждым годом увеличивать "Общественный бюджет". В 2020 году планировали выделить 175 млн грн, а в 2021 — 200 млн грн. Проекты реализовываются, хотя и не все. В 2016 году победили 62 проекта, но реализованы лишь 57. В 2017-м выиграли 92.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег инициативы, Киеврада, бюджет Киева, общественный бюджет

Вы сейчас просматриваете новость " Общественный бюджет-2020: на инициативы горожан потратят 160 миллионов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проекты Харькова: передвижной пункт приема отходов и "Доступный метрополитен"

24 января, 06:40

Из 167 инициатив победили 80, которые должны реализовать в течение 2019 года

Планы Одессы на 2019 год: мост через лиман и ремонт основных трасс

5 января, 06:33

"Сегодня" выяснила, что изменится в этом году для жителей Одесской области и посещающих ее туристов

Общественный бюджет Киева: кому достанутся 150 миллионов

3 октября 2018, 13:41

Киевляне выбрали для реализации 341 проект

Общественный бюджет Киева: за что голосуют киевляне

28 августа 2018, 11:30

За три первых дня киевляне отдали 27 тысяч голосов за понравившиеся инициативы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов