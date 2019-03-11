Оформить наследство в Киеве: что делать, если нет завещания

Куда следует обращаться для правильного оформления

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Оформить наследство в Киеве: что делать, если нет завещания Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa2/f33/5c7fa2f338e2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa2/f33/5c7fa2f338e2c.jpg 2019-03-11T11:03:00+02:00 Другие новости Куда следует обращаться для правильного оформления

Киевлянам, которые намерены оформить наследство от родственника, не оставившего завещания, необходимо обращаться к государственным нотариусам столицы и учитывать ряд важных моментов Гражданского кодекса Украины.

В частности, в ситуации, когда умерший родитель оставил наследство без завещания и на него претендуют не только дети умершего, но и другие родственники, нужно помнить, что наследство принимается вместе с долгами, если таковые имеются.

"Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Людям нужно знать, что, согласно ГКУ, наследство, как по закону, так и по завещанию, принимается все полностью, без предостережений. То есть нельзя принять дом в наследство и при этом не принять квартиру или отказаться от денежного долга. Отмечу, что с начала года нотариусы столицы открыли 1165 наследственных дел и выдали 2232 свидетельства о праве на наследство: 348 из них по завещанию, 1884 — по закону. По вопросам завещаний и оформления наследства можно обращаться к государственным нотариусам столицы. Справку о номере телефона или об адресе, по которому осуществляет прием граждан тот или иной нотариус, можно получить по телефону (044) 234-99-91", – начальник управления юстиции Киева разъяснил Станислав Куценко.

Напомним, чтобы получить наследство, если не принял его в установленный срок, придется обращаться в суд и доказывать уважительность причин пропуска сроков.

Также мы писали о том, что если в наследство досталась квартира с многотысячными долгами за коммуналку.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.