Охота на зацеперов: в Киеве будут патрулировать станции, где часто ловят любителей опасных селфи

Железнодорожники призывают родителей поговорить с детьми и проведут лекции в школах

"Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-"зацеперы". В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других, сообщили в компании.

"Железнодорожная охрана будет задействована максимально, чтобы предупредить новые случаи травмирования подростков", – сообщил директор департамента охраны труда и промышленной безопасности "Укрзализныци" Валерий Сусленко.

Также железнодорожники совместно с правоохранителями проведут разьяснительные беседы в учебных заведениях города. В первую очередь, они пройдут в районах вблизи железнодорожных путей.

Как известно, штрафы, которые придется выплатить родителям детей и подростков-зацеперов, в 2018 году значительно выросли и составляют от 850 до 1700 грн. Однако железнодорожники сомневаются, что карательные методы могут существенно повлиять на ситуацию.

"Дети эмоциональны, они следуют за модными тенденциями. Им постоянно нужно объяснять и напоминать, почему селфи на железной дороге опасны, чем это чревато. И главная роль в этом – родителей. Именно они должны объяснить и, возможно, даже показать детям жуткие фото и видео в интернете о последствиях опрометчивых приключений вблизи железной дороги. С начала года уже травмировались двое детей до 16 лет, а в прошлом году за такой же период – 6 детей, из них двое погибли", – рассказал Валерий Сусленко.

Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Ранее на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда. Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.

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