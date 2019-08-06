Олимпик Парк – ЖК с торгово-офисным центром на проспекте Николая Бажана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/ClipBoard-1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/ClipBoard-1.jpg 2019-08-06T17:35:00+03:00 Другие новости Он находится на транспортной артерии столицы и может претендовать на звание визитной карточки Киева

Многофункциональный жилой комплекс расположен на проспекте Николая Бажана, 17. Это всего лишь 200 метров от метро "Бориспольская". Безупречно красивый "Олимпик Парк" находится на транспортной артерии столицы и может претендовать на звание визитной карточки Киева, ведь именно его видят первым заезжающие в город люди. Мощный автомобильный поток и близость к метро делают коммерческую недвижимость здесь особенно привлекательной как для инвесторов, так для арендаторов и покупателей.



Такое вложение – великолепный актив, с помощью которого вы заставите деньги работать на вас и сможете получать еще больший доход. Офисные помещения и помещения под ресторан, кафе, бутик, салон красоты или фитнесс-клуб, банковское отделение, медицинский центр или супермаркет – предлагает ЖК "Олимпик Парк".

Торговый комплекс в три этажа в 20 800 кв. м и 4-этажный офисный центр – 6 400 кв. м с панорамным остеклением притягивают к себе взгляды и клиентские потоки с проспекта Бажана. Естественное освещение добавляет эффектности внутреннему антуражу, а пятиметровые потолки в торговом центре создают у посетителей ощущение свободы и комфорта.

Реклама

В торговом центре класса В+ в МФК "Олимпик Парк" на выбор покупателю предоставлены помещения от 50 до 7200 кв. м. В офисном центре – от 50 до 6 400 кв. м. Офисные помещения оборудованы пандусами, зоной рецепции, качественными лифтами и удобными лестницами. Коммерческая недвижимость в ЖК "Олимпик Парк" – это множество преимуществ как для владельцев, так для арендаторов и клиентов. Жилой комплекс спроектирован по концепции "Город в городе" с собственной инфраструктурой, тысячи жителей комплекса могут стать вашими потенциальными клиентами. ЖК "Олимпик Парк" оборудован удобной парковкой и системой охраны.

Позаботились здесь и об отдыхе! Большой стадион со специальными покрытием и трибунами, есть зона для занятий спортом и отдыха, а также площадки для подвижных игр. Никогда еще не было так просто совмещать работу и досуг!

Застройщик ЖК "Олимпик Парк" – "Cтатус Групп", один из крупнейших девелоперов Украины. Компания работает с 2005 года, на ее счету более двухсот тысяч квадратных метров жилья, шесть заселенных объектов и три в стадии строительства. Философия компании базируется на европейских ценностях, где определяющим является высокий уровень комфорта, а также выполнение всех работ в срок. Приобретая недвижимость от застройщика "Статус Групп", вы можете быть уверены в качестве и надежности объектов. Это идеальный вариант для жителей мегаполиса, когда приходится совмещать много задач и хочется это сделать максимально эффективно!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама