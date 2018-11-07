Осенний призыв в Киеве: киевляне "косят" от прохождения службы

Из запланированных 744 человек в столице пока призвали меньше половины

В Киевском военном комиссариате заявили о плачевной ситуации, которая сложилась с осенним призывом на срочную службу. Явка "кандидатов" – небывало низкая.

В этом сезоне в столице планировали призвать в армию 744 человека, но пока план выполнен только на 39,5%. Молодые люди массово не являются по повесткам в призывные участки.

"Явка призывников очень и очень низкая. На данном этапе это всего 8% от тех граждан, которые были оповещены. Не явилось на участки 23 494 человека. Мы их ищем с помощью Нацполиции", – сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин.

По его словам, так называемые облавы на "уклонистов" не устраивают. Но правоохранители могут проводить проверки общежитий и хостелов.

"Все делается в рамках постановления Кабмина №921. Полицейские имеют право остановить любого человека с целью проверки документов. И если выясняется, что гражданин находится на военном учете, но уклоняется от призыва, его действительно могут доставить в призывной участок. А там уже районная комиссия определяет его пригодность к прохождению службы", – говорит Клявлин.

Почему. Военные называют несколько причин сложившейся ситуации.

"К сожалению, снижается общее позитивное отношение к службе в ВСУ. Волна патриотизма, которая была в 2014-2016 годах, угасает. Распространяется много негативной неправдивой информации о прохождении службы. Например, о том, что срочников привлекают к заданиям в ООС. Нет такого, это категорически запрещено!" – объясняет Сергей Клявлин.

И добавляет, что о хорошем, мол, никто не рассказывает, а единичные плохие случаи тут же вызывают ажиотаж. Привел полковник и другой пример: "Один работник образовательного учреждения, который отвечает за военно-патриотическое воспитание, заявил, что служба – это потраченное зря время. Он, кстати, не служил и сейчас уже призван. Чтобы передумал..." У граждан своя позиция: "Люди разочарованы. А задача военных – разрекламировать службу так, чтобы на нее бежали".

Что грозит тем, кто игнорирует повестки? Согласно Админкодексу, за неявку в комиссариат призывник может отделаться скромным штрафом – от 85 до 255 грн. А вот Уголовный кодекс за уклонение от призыва на срочную службу предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет. Но в реальности по максимуму почти не наказывают. По словам Клявлина, по весеннему призыву в полицию было передано 19 909 материалов по уклонению от службы. И только четыре дела – в судебных инстанциях.

Контракт. Отчитались и о наборе контрактников. По состоянию на 5 октября изъявили желание проходить службу по контракту в ВСУ 346 жителей Киева. Из них 76 – женщины (почти 22%). 163 человека имеют статус участника боевых действий. Лучшие показатели – в Печерском, Соломенском и Шевченковском районах. В комиссариате надеются, что с повышением уровня денежного обеспечения количество желающих служить по контракту вырастет.