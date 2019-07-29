Осенью в торгово-развлекательном центре Sky Mall в Киеве откроют самый большой магазин NOVUS. Компания арендовала в ТРЦ 12000 кв. метров, из них 6300 кв. метров будут отведены под торговый зал

Осенью в Sky Mall откроют самый большой в Киеве NOVUS с рекордным ассортиментом товаров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Image-1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Image-1.jpg 2019-07-29T16:14:00+03:00 Другие новости Осенью в торгово-развлекательном центре Sky Mall в Киеве откроют самый большой магазин NOVUS. Компания арендовала в ТРЦ 12000 кв. метров, из них 6300 кв. метров будут отведены под торговый зал

Кроме пространства, новый супермаркет ритейлера готовит представить покупателям рекордный ассортимент товаров. "Ассортимент в супермаркете будет широким и таким, который удовлетворит потребности самых взыскательных покупателей – в разных категориях товаров и во всех ценовых сегментах. Мы предложим 50000 товаров, в частности 5000 товаров собственного импорта и 980 товаров собственных торговых марок", – рассказывает директор департамента категорийного менеджмента сети NOVUS Дария Иванченко.



В компании также существенно расширят ассортимент хлебных изделий собственного производства и готовых блюд в кулинарии, будут удивлять пиццей из настоящей итальянской печи и полезными соками из свежих фруктов и овощей.



Уже традиционно в супермаркете NOVUS будет работать кафе и пивбар – для ценителей импортного пива, копченой рыбы и мяса собственного производства.

Здесь также установят специальный холодильник для созревания мяса, благодаря которому покупатель всегда сможет приобрести идеальное мясо для приготовления стейков. Порадует широкий ассортимент блюд в отделе кулинарии из сезонных продуктов и по рецептам стран Азии, Европы, Латинской Америки. Не забыли и об обновлении ассортимента в винном отделе, который будет составлять более 1300 позиций, из которых 1100 вин представлены из 20 стран.



Особое внимание ритейлер обещает уделить удобной навигации в магазине, просторным проходам, современному интерьеру помещений. А для быстрого обслуживания и удобства гостей в этом магазине будет работать 28 классических касс и 16 касс самообслуживания.



В сам день открытия нового супермаркета гостей ждут специальные ценовые предложения, новинки от кондитеров и пекарей NOVUS, розыгрыш подарков и беспроигрышная лотерея, кулинарные мастер-классы и дегустации, музыкальный сюрприз и, конечно, хорошее настроение.

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