Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Осенью в Sky Mall откроют самый большой в Киеве NOVUS с рекордным ассортиментом товаров

Сегодня, 16:14

PR

Осенью в торгово-развлекательном центре Sky Mall в Киеве откроют самый большой магазин NOVUS. Компания арендовала в ТРЦ 12000 кв. метров, из них 6300 кв. метров будут отведены под торговый зал

Осенью в Sky Mall откроют самый большой в Киеве NOVUS с рекордным ассортиментом товаров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Image-1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Image-1.jpg Другие новости Осенью в торгово-развлекательном центре Sky Mall в Киеве откроют самый большой магазин NOVUS. Компания арендовала в ТРЦ 12000 кв. метров, из них 6300 кв. метров будут отведены под торговый зал

Кроме пространства, новый супермаркет ритейлера готовит представить покупателям рекордный ассортимент товаров. "Ассортимент в супермаркете будет широким и таким, который удовлетворит потребности самых взыскательных покупателей – в разных категориях товаров и во всех ценовых сегментах. Мы предложим 50000 товаров, в частности 5000 товаров собственного импорта и 980 товаров собственных торговых марок", – рассказывает директор департамента категорийного менеджмента сети NOVUS Дария Иванченко.

В компании также существенно расширят ассортимент хлебных изделий собственного производства и готовых блюд в кулинарии, будут удивлять пиццей из настоящей итальянской печи и полезными соками из свежих фруктов и овощей.

Уже традиционно в супермаркете NOVUS будет работать кафе и пивбар – для ценителей импортного пива, копченой рыбы и мяса собственного производства.
Здесь также установят специальный холодильник для созревания мяса, благодаря которому покупатель всегда сможет приобрести идеальное мясо для приготовления стейков. Порадует широкий ассортимент блюд в отделе кулинарии из сезонных продуктов и по рецептам стран Азии, Европы, Латинской Америки. Не забыли и об обновлении ассортимента в винном отделе, который будет составлять более 1300 позиций, из которых 1100 вин представлены из 20 стран.

Особое внимание ритейлер обещает уделить удобной навигации в магазине, просторным проходам, современному интерьеру помещений. А для быстрого обслуживания и удобства гостей в этом магазине будет работать 28 классических касс и 16 касс самообслуживания.

В сам день открытия нового супермаркета гостей ждут специальные ценовые предложения, новинки от кондитеров и пекарей NOVUS, розыгрыш подарков и беспроигрышная лотерея, кулинарные мастер-классы и дегустации, музыкальный сюрприз и, конечно, хорошее настроение.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

супермаркет NOVUS Sky Mall

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Празднование крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности
Празднование крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробностиУкраина
На Киев и область обрушится сильная гроза: объявлено штормовое предупреждение
На Киев и область обрушится сильная гроза: объявлено штормовое предупреждениеДругие новости
НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева (дополнено)
НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева (дополнено)Украина
От рождения и до смерти: как проходила жизнь жителей Киева век назад
От рождения и до смерти: как проходила жизнь жителей Киева век назадУкраина
Расследование
Расследование "дел Майдана": экс-главе аппарата суда в Киеве и его заму объявили подозренияДругие новости
В Киев доставили 5 чудотворных икон и мощи 19 святых
В Киев доставили 5 чудотворных икон и мощи 19 святыхДругие новости