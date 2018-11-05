Погода в Киеве: еще пять дней не будет морозов

Сегодня, 09:33

В городе туман и +13 градусов тепла

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Киеве в понедельник, 5 ноября, не ожидается существенных осадков, воздух будет теплым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, местами в городе будет наблюдаться туман, температура воздуха составит днем +11…+13 градусов.

"Первые морозы придут в следующие выходные", – уточнила Диденко.

Она также отметила, что в Украине продолжается действие антициклона. Возможны небольшие дожди и туманы.

Напомним, нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом. Так, температура ночью 30 октября не опустила столбик ниже +12,2 градуса.

Кроме того, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике. Первое серьезное похолодание придет уже в конце ноября с серьезным морозом.
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