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Погода в Киеве на День Конституции: синоптики обещают резкое похолодание

26 июня, 16:17

В пятницу в столице будет максимум +20 градусов с грозовыми дождями

Фото: Pixabay

В Киеве на День Конституции, 28 июня, а также на праздничные выходные ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в пятницу, 28 июня, в столице будут грозовые дожди, температура воздуха будет днем +18...+20 градусов, ночью +13...+15 градусов. 

В Чернобыле, Тетереве Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Фастове, Белой Церкви и Мироновке дневная температура будет чуть выше – до +22 градусов. Ночная температура будет до +12...+14 градусов. По региону также прогнозируют дожди с грозами.

В субботу, 29 июня, осадки в столице не ожидаются, однако температура воздуха не изменится. Днем будет +18...+20 градусов, ночью +13...+15 градусов. Такая же погода будет и по области, однако дневная температура будет на пару градусов выше.

В воскресенье, 30 июня, температура воздуха начнется подниматься, дождей не будет. В Киеве ожидается +21...+23 градуса тепла днем и +10...+12 градусов ночью. Облачная и сухая погода с такими же температурными показателями будет и по области.

Напомним, что в 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

Также читайте подборку лучших мероприятий, где в Киеве хорошо провести праздничные выходные.

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Тег Киев, погода, День Конституции

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