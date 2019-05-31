Последний звонок в Киеве: выпускники школ заполонили улицы
Школьники отправляются на прогулки и празднуют выпуск с шашлыками
В Киеве 31 мая в большинстве школ столицы отметили праздник Последнего звонка. В нем участвуют выпускники четвертых, девятых и одиннадцатых классов. При этом, сразу на каникулы отправятся лишь самые младшие из выпускников, а школьникам 9 и 11 классов предстоит сдавать аттестационные экзамены: девятиклассники – с 4 до 13 июня, а одиннадцатиклассники – с 21 мая по 13 июня.
С утра 31 мая город заполонили нарядные школьники, которые спешили на торжественные линейки. Цветов было немного, а девочек в школьной форме советского образца – и вовсе ни одной. В этом году выпускники предпочитали сдержанный дресс-код – белые рубашки или вышиванки, и демократичные джинсы. Некоторые и вовсе пришли в повседневной одежде, поскольку последний звонок не считают праздником.
Многие четвероклассники после линейки вместе с родителями отправились гулять целыми классами – фотографироваться и отмечать в кафе. Выпускники постарше были замечены возле супермаркетов в процессе закупке всего необходимого для пикника на природе.
Напомним, формат и время проведения праздников школы, как и в прошлом году, будут определять самостоятельно. К примеру, документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня, сообщили в мэрии.
Как известно, дата выпускного бала в украинских школах привязана к окончанию основной сессии внешнего независимого оценивания 2019. И каждая школа в праве самостоятельно выбирать день для праздничного вечера – в рамках от 24 мая до 24 июня.
Кстати, в некоторых учебных заведениях последний звонок отметили раньше – 24 мая. Не забудьте поздравить с праздником вчерашних школьников, готовящихся шагнуть во взрослую жизнь. Выбирайте лучшие стихи на последний звонок выпускникам.
Также смотрите видео, как удачно одеться на выпускной:
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