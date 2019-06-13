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Раненых на Донбассе бойцов доставили на реабилитацию в Киев

13 июня, 11:15

Военных перевезли в столицу из госпиталя в Днепре


В Киев на военном самолете доставили девятерых бойцов Объединенных сил, которые получили ранения во время вражеского обстрела под Новолуганским.

Реабилитацию воины будут проходить в Центральном госпитале МВД. Сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Напомним, 7 июня в ходе артиллерийского обстрела погибли двое наших защитников. Девятерых раненых доставили вначале в полевой госпиталь, позже перевели в Днепр, а сейчас – в столицу.

Напомним, 14 мая из Киева в Германию отправили на лечение бойцов, получивших ранения на Донбассе. Медики отобрали для лечения бойцов с пулевыми и осколочными ранениями. Врачи сопровождали всех на протяжении полета, чтобы потом развезти по четырем разным клиникам. Немцы полностью оплачивают лечение и гарантируют выздоровление раненых.


Ранее мы писали, что в Киев самолетом привезли 22 украинских бойцов, раненых на Светлодарской дуге. Военные чудом уцелели, а некоторые из них получили серьезные ранения.

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Тег Киев, Донбасс, Днепр, раненые, реабилитация, ООС

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