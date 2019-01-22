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Реформа в детсадах Киева: детей с киевской пропиской возьмут в первую очередь

Сегодня, 10:05

Иногородним родителям, возможно, придется доплачивать

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Реформа в детсадах Киева: детей с киевской пропиской возьмут в первую очередь //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ce/078/5c46ce078dc31.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ce/078/5c46ce078dc31.jpg Другие новости Иногородним родителям, возможно, придется доплачивать

С января в столице вступили в силу новые правила приема детей в садики. Теперь первоочередное право зачисления имеют малыши-киевляне, а за незарегистрированных детей родителям, возможно, придется доплачивать. Родители вторых, конечно, недовольны, а вот киевляне новшество поддерживают.

Система электронной записи в столичные детсады уже встречает посетителей фразой: "Приоритетное зачисление детей, которые зарегистрированы в Киеве". А родители, чьи малыши не имеют киевской прописки, жалуются: их дети съехали в очереди далеко вниз – с 45-го места на 93-е, а с 30-го на 60-е – и фактически лишились шанса на поступление в этом году.

Еще в сентябре Киеврада приняла решение "Об утверждении Порядка осуществления расходов на дошкольное образование в Киеве на основе базового финансового норматива бюджетной обеспеченности". За сложным названием скрылось несколько кардинальных изменений. Решением закрепляется механизм "деньги ходят за ребенком", согласно которому финансируется не садик в целом, а образовательная услуга закупается за средства бюджета для каждого воспитанника. В этом году так называемый базовый тариф установлен на уровне 2,5 тыс. грн на ребенка в месяц. Из плюсов – родители-киевляне могут выбрать не только коммунальный, но и частный садик, и претендовать на компенсацию такой суммы при оплате.

Именно этим решением была определена и первоочередность зачисления в садики детей с киевской регистрацией. До этого в течение нескольких лет брали всех без исключения, согласно электронной очереди. Прописали в документе и вопрос об оплате садиков иногородними.

"Установить, что в случае зачисления в коммунальное учреждение дошкольного образования Киева ребенка, незарегистрированного в Киеве (кроме детей внутренне перемещенных лиц и детей участников АТО), устанавливается ежемесячная плата за предоставление дошкольного образования в размере базового финансового норматива. Плата осуществляется за счет средств родителей или средств соответствующего местного бюджета", – сказано в документе.

Многие семьи, живущие в Киеве без прописки, растеряны. Недовольны и те жители пригородов, которые рассчитывали на места в столичных садиках.

"Чувствуешь себя вторым сортом. Получается, теперь ребенок или вообще в сад не попадет, или придется раскошелиться? По прикидкам, садик будет стоить больше 3000 в месяц, если с питанием. А еще надо заплатить за аренду квартиры, за "коммуналку". Где взять столько денег?" – возмущается живущая в Киеве Елена Кваша.

А вот местные изменения полностью поддерживают.

"У нас садик в двух шагах от дома. Обидно, когда туда набирают детей из пригорода, а твой ребенок остается за бортом и не может ходить, потому что очередь не подошла. Конечно, при любом раскладе будут недовольные. Решить проблему может строительство новых садиков в перегруженных районах", – говорит киевлянка Валентина Макарова.

В КГГА же отмечают, что решение не окончательное, мол, новая система еще тестируется и, возможно, будут внесены изменения. Тех, кто уже ходит в садики, нововведения не коснутся.

Напомним, в апреле прошлого года в Минздраве рассказали, какие документы нужны для поступления ребенка в детсад. Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.

Кроме того, в декабре мы писали, что в детсаде Киева мальчика ударило током от неисправной розетки. К открытой розетке ребенок прикоснулся спиной.

Киев, дети, ребенок, детский сад, родители, детсад, детский садик, Киеврада

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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