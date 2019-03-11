Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Рекордное празднование: как на ВДНГ Масленицу отмечали

Актуально
Сегодня, 15:02

Экспоцентр вновь бьет рекорды: на мартовский уикенд здесь ели блины и танцевали на бесплатном концерте 56 тысяч киевлян

Рекордное празднование: как на ВДНГ Масленицу отмечали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65a/c13/5c865ac130ccb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65a/c13/5c865ac130ccb.jpg Другие новости Экспоцентр вновь бьет рекорды: на мартовский уикенд здесь ели блины и танцевали на бесплатном концерте 56 тысяч киевлян

В эти выходные на ВДНГ шумно и весело провожали зиму. "Запальна Масляна" – праздник, который стал для города традицией. Именно на территорию Экспоцентра киевляне приехали есть блины с разнообразными начинками, танцевать под народные мотивы, а также – бесплатно послушать на праздничном концерте украинских звезд. В этом году на сцене "Запальной Масляной" выступили: Ирина Федишин, Alyosha, бойз-бенд AVIATOR, Солоха, группа "Пающие Трусы", Петя Черный, группа SELFY, Артур Боссо, Михаил Грицкан, Татьяна Пискарева и другие.

За праздничный уикэнд (8-10 марта) парк посетили 82 467 человек, а в дни концерта – 56 тысяч киевлян и гостей столицы. Примечательно, что за два дня гости ВДНГ съели 20 тысяч блинов и 4 тонны шашлыка!

Чтобы организовать по-настоящему народные гулянья команда проекта преобразила территорию ВДНГ к празднику. Для декора использовали 850 тюков соломы, которые служили фотозонами в народном стиле, из них соорудили лабиринты для детей и их же посетители использовали как столы и стулья для пикника. Также из сена было создано чучело зимы, которое вечером в воскресенье традиционно сожгли всем парком.

Все дни гостей Экспоцентра развлекали ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах и народные коллективы, а каждый желающий смог принять участие в традиционных народных забавах: перетягивании канатов и боях мешками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Экспоцентр Украины, вднг, Запальна Масляна

Вы сейчас просматриваете новость " Рекордное празднование: как на ВДНГ Масленицу отмечали". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что сказал Гриценко о возможном наступлении на Крым и Донбасс

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

PR-провал. Что Гладковский-джуниор показал обществу своим роликом
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение