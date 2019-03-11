Рекордное празднование: как на ВДНГ Масленицу отмечали
Экспоцентр вновь бьет рекорды: на мартовский уикенд здесь ели блины и танцевали на бесплатном концерте 56 тысяч киевлян
В эти выходные на ВДНГ шумно и весело провожали зиму. "Запальна Масляна" – праздник, который стал для города традицией. Именно на территорию Экспоцентра киевляне приехали есть блины с разнообразными начинками, танцевать под народные мотивы, а также – бесплатно послушать на праздничном концерте украинских звезд. В этом году на сцене "Запальной Масляной" выступили: Ирина Федишин, Alyosha, бойз-бенд AVIATOR, Солоха, группа "Пающие Трусы", Петя Черный, группа SELFY, Артур Боссо, Михаил Грицкан, Татьяна Пискарева и другие.
За праздничный уикэнд (8-10 марта) парк посетили 82 467 человек, а в дни концерта – 56 тысяч киевлян и гостей столицы. Примечательно, что за два дня гости ВДНГ съели 20 тысяч блинов и 4 тонны шашлыка!
Чтобы организовать по-настоящему народные гулянья команда проекта преобразила территорию ВДНГ к празднику. Для декора использовали 850 тюков соломы, которые служили фотозонами в народном стиле, из них соорудили лабиринты для детей и их же посетители использовали как столы и стулья для пикника. Также из сена было создано чучело зимы, которое вечером в воскресенье традиционно сожгли всем парком.
Все дни гостей Экспоцентра развлекали ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах и народные коллективы, а каждый желающий смог принять участие в традиционных народных забавах: перетягивании канатов и боях мешками.
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