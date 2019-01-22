С начала года в Киеве корью заболели около 850 человек

Больше всего людей заболели в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

С начала года в Киеве корью заболели около 850 человек //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/705/21a/5c470521a9f08.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/705/21a/5c470521a9f08.jpg 2019-01-22T13:59:00+02:00 Другие новости Больше всего людей заболели в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах

С начала 2019 года более 800 киевлян заболели корью. Об этом рассказал и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

По словам Чумака, больше всего заболело людей в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах, наименьшее количество заболевших в Подольском районе. Он уточнил, что январе, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 844 случая кори, в том числе 411 детей.

Кроме того, в этом месяце зарегистрировали 13 вспышек кори. Среди пострадавших воспитанники детсада, студенты и работники медицинского учреждения.

Как известно, в Украине продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью. Так, 9 января мы писали, что в Ровенской области от кори умер мужчина. 49-летний мужчина не был вакцинирован от болезни.

Так, с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

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