С начала года в Киеве корью заболели около 850 человек
Больше всего людей заболели в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах
С начала 2019 года более 800 киевлян заболели корью. Об этом рассказал и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.
По словам Чумака, больше всего заболело людей в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах, наименьшее количество заболевших в Подольском районе. Он уточнил, что январе, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 844 случая кори, в том числе 411 детей.
Кроме того, в этом месяце зарегистрировали 13 вспышек кори. Среди пострадавших воспитанники детсада, студенты и работники медицинского учреждения.
Как известно, в Украине продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью. Так, 9 января мы писали, что в Ровенской области от кори умер мужчина. 49-летний мужчина не был вакцинирован от болезни.
Так, с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.
Вы сейчас просматриваете новость " С начала года в Киеве корью заболели около 850 человек". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МОЗ сообщили о количестве умерших от кори с начала года
Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу вакцины вовремя