Хэллоуин в Киеве: в столице появился гигантский череп и огромный паук

"Сегодня" собрали все необычные украшения, которые появились на улицах столицы к Хэллоуину

/ Фото: Александр Марущак

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На улицах Киева уже во всю готовятся отмечать Хэллоуин (31 октября). Владельцы столичных магазинов и кафе украшают свои заведения разными инсталляциями. "Сегодня" собрали самые необычные "страшилки", которые уже сейчас появились в городе.

Пожалуй, самый необычный арт-объект установили на улице Шота Руставели, возле в хода в один из баров. Здесь появился огромный череп высотой более двух метров и выкрашенный в голубой цвет с розовыми кружочками. А вокруг него выложили такого же цвета тыквы. Киевляне и гости города фотографируются возле необычного украшения.

"Череп сделан из легкого материала. Мы каждый год украшаем вход в наше заведение на Хэллоуин, в прошлом году возле входа установили гигантскую арку в виде тыквы. В этом году – голова, а на следующий придумаем что-то интересное. Кстати, наш череп уже успел пострадать. Маленький мальчик пытался залезть на череп и отломал ему часть костяшки на носу. Придется подремонтировать, чтобы "дожил" до самого праздника", – рассказала сайту "Сегодня" официант заведения.

На этой же улице необычно украсили цветочный магазин: по нему ползет гигантский черный паук. Его с интересом рассматривают дети и пенсионеры. А на улице Саксаганского некоторые заведения уже украшены праздничными тыквами, а деревья возле зданий желтыми лоскутками.

Кстати, необычно смотрится в канун Дня всех Святых и гигантская челюсть, которая появилась несколько лет назад возле стоматологии на улице Котельникова в Святошино. Раскрытая челюсть насчитывает все 32 зуба и может вполне служить лавочкой. Как говорят посетители, ранее на ней были еще и металлические брекеты, но их отломали дети, играясь на необычном арт-объекте. Недалеко, от челюстей необычно украсили СТО на улице Святошинской. Тут два скелета-пирата держат в руках сундук с кладом в виде глушителей к автомобилям.

А на столичных Позняках необычно украсили киоск по продаже гаджетов на проспекте Григоренко. На входе установили белый стул с подсветкой, на котором восседает скелет с телефоном в руках. Недавно к нему добавили еще и наушники. Ночью эта композиция смотрится впечатляюще и даже пугает пенсионеров, которые в темное время суток возвращаются домой.

Украшение к Хэллоуину уже продают и в некоторых столичных магазинах. Киевляне заметили в одном из них скелеты в виде собак.

Кстати, 26 октября (13:30) в Киеве пройдет пятый по счету парад зомби.

"Это будет самый массовый парад. Утро 26 октября будет начинаться с подготовки к Хэллоуину, когда весь город будет перевоплощаться в зомби, сказочных персонажей и разных мифических созданий (приветствуем любой образ). Мы приглашаем всех желающих посетить наш ежегодный зомби парад", – сообщают организаторы на своей странице в социальных сетях.

Участники в "страшных" костюмах соберутся возле станции метро "Золотые ворота" (памятник Ярославу Мудрому), чтобы всем вместе пройтись по центральным улицам Киева.

Если вы еще не определились с праздничным костюмом на Хэллоуин 2019, читайте, как подобрать праздничный макияж.

А как можно создать праздничную атмосферу на Хэллоуин – смотрите в сюжете:

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