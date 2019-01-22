Штормовое предупреждение: в Украину идут снегопады и метели
Снега выпадет до 20 см, мороз усилится до -14 градусов
На среду, 23 января, в нескольких областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.
По мнению синоптиков, прирост снежного покрова возможен на уровне 10-15 см, а местами – до 20 см. Кроме того, в южных областях, а также Днепропетровской и Донецкой областях снег будет переходить в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.
Снегопады будут сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с, метелями и гололедицей на дорогах. Как отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, 23 января в Украину придут атмосферные фронты с Балкан.
"Температура воздуха также покажет зимний характер: ночью -7…-14 градусов, днем -4…-9 градусов. На Западе ночью -4…-9 градусов, днем -1…-4 градуса. На юге ночью -2…-8 градусов, днем 0… +4 градуса, в Крыму +4… +9 градусов", – подчеркнула Диденко.
По ее словам, в Киеве завтра ожидается морозная снежная ветреная погода. Температура воздуха ближайшей ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7 градусов.
Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год. Синоптики заявили о морозах в январе, однако жара придет уже в апреле. Ученые говорят, что природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще.
Кроме того, мы сообщали, что прошедший год в Киеве попал в десятку самых теплых. Средняя температура была на 1,8°С выше климатической нормы.
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