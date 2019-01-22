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Штормовое предупреждение: в Украину идут снегопады и метели

Сегодня, 15:53

Снега выпадет до 20 см, мороз усилится до -14 градусов

Фото: Александр Яремчук
Штормовое предупреждение: в Украину идут снегопады и метели //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/71f/fee/5c471ffeead5c.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/71f/fee/5c471ffeead5c.jpg Другие новости Снега выпадет до 20 см, мороз усилится до -14 градусов

На среду, 23 января, в нескольких областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.

По мнению синоптиков, прирост снежного покрова возможен на уровне 10-15 см, а местами – до 20 см. Кроме того, в южных областях, а также Днепропетровской и Донецкой областях снег будет переходить в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

Снегопады будут сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с, метелями и гололедицей на дорогах. Как отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, 23 января в Украину придут атмосферные фронты с Балкан.

"Температура воздуха также покажет зимний характер: ночью -7…-14 градусов, днем ​​-4…-9 градусов. На Западе ночью -4…-9 градусов, днем ​​-1…-4 градуса. На юге ночью -2…-8 градусов, днем ​​0… +4 градуса, в Крыму +4… +9 градусов", – подчеркнула Диденко.

По ее словам, в Киеве завтра ожидается морозная снежная ветреная погода. Температура воздуха ближайшей ночью -10…-12 градусов, днем ​​-5…-7 градусов.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год. Синоптики заявили о морозах в январе, однако жара придет уже в апреле. Ученые говорят, что природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще.

Кроме того, мы сообщали, что прошедший год в Киеве попал в десятку самых теплых. Средняя температура была на 1,8°С выше климатической нормы.

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