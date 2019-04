Скандал в КПИ: соцсети "взорвали" фотографии полуголых студенток физмата

Участницы конкурса красоты сфотографировались в откровенных образах. Поняли не все

В соцсетях на этой неделе разгорелся нешуточный скандал из-за смелых фотографий студенток, которые являются участницами конкурса "Мисс физико-математический факультет КПИ". Так, девушкам сделали фотосессию в белье с кнутами в образах соблазнительных дьяволиц. Фотографии выложили в Instagram Студенческого совета факультета, после чего девушек начали обвинять в объективизации женского тела и аморальном поведении.

Организатор конкурса, 19-летняя Лиза Татарина, объясняет, что такую ​​съемку сделали, поскольку тема конкурса Welcome to hell. "Это символично, потому что на факультете очень трудно учиться", – цитирует девушку издание The Village.









































Она отметила, что несколько участниц отказались от фотосессии, а после негативной реакции на фото организаторы сначала убрали отметки, ведущие на профили студенток, а позже и вовсе удалили все фото. Между тем, одна из девушек из-за начавшейся травли удалила свой аккаунт.

Фотосессия вызвала бурную реакцию в соцсетях: феминистки обвинили участниц и организаторов в объективации женского тела, а депутаты и "моралисты" – в вульгарности. Сами студенты девушек защищают и поддерживают.

"Мне кажется, аморальны кражи, убийства, насилие и чтение бездарных книг. А фотосессия – это всегда хорошо. Хоть в одежде, хоть без", – цитирует мнение генпродюсера телеканала ZIK Наташи Влащенко группа KPI LIVE в Facebook. Одно можно сказать точно: это конкурс красоты стал самым хайповым за всю историю университета.

Что говорят организаторы

На смелых фотографиях девушки в нижнем белье предстали в двух образах – дьяволиц и олицетворений смертных грехов. Организатор объясняет: это связано с тематикой конкурса и сложностью учебы на физмате.

"Первый образ – дьяволицы, поскольку тематика мероприятия Welcome to hell ( "Добро пожаловать в ад"). Это очень символично, потому что на факультете трудно учиться, сложные сессии. Поэтому девушки – дьяволицы; они показывают, что сессия – это тяжело. Второй образ – "7 смертных грехов" Данте. Хотели показать, какие грехи присущи людям. Я считаю, что получилось красиво, не вульгарно. Вы знаете, что любит молодежь. Девушки сами этого хотели, и мы сделали все красиво. Ничего аморального", – говорит Лиза Татарина, организатор конкурса, председатель студсовета физико-математического факультета КПИ.

Девушка отметила, что эти образы были для фото, а на сцене участницы "Мисс Факультета" будут дефилировать в костюмах школьниц и мантиях. По ее словам, фотографии и промо-видео конкурса со смелыми образами были созданы для студентов, чтобы завести публику.

"Я не понимаю, почему лезут люди, которые не имеют к этому никакого отношения, преимущественно старшие "дяди и тети" начали обсуждать это", – сообщила Лиза.

Организатор отметила, что конкурсные фотографии девушек не считает объективацией женского тела.

"Некоторые считают, что обнаженное женское тело – его, кстати, не было ни на фото, ни на видео, – показатель того, что девушка – это мясо, продукт. В нашем случае я хочу показать другое. Девушки могут одевать что угодно или вообще ничего не надевать. И никто не имеет права ставить на (такую ​​девушку) клеймо, писать негативные отзывы. Девушки имеют право одеваться так, как они хотят", – говорит Лиза.

Что говорят сами студентки

Участницы конкурса красоты признаются: фотографии в смелых образах – это попытка показать, что девушки с физмата – не только умные, но и красивые.

"Идея съемки была общей и заключалась в том, чтобы отвлечь нас от той строгости, которая царит на факультете. Во время съемки я чувствовала себя максимально комфортно. Это помогло мне почувствовать себя девушкой, а не машиной для решения интегралов", – рассказала Полина.

"Образы придумали вместе – участницы и организаторы. По моему мнению, получилось эстетично, но есть много людей, которые не видят в этом красоты. Они обливают нас грязью. Мы хотели показать, что девушки с физмата – это не запуганные серые мыши с калькуляторами в руках", – говорит Виталина.

Будущий физик Анастасия, которая также участвует в конкурсе – одна из лучших студенток в группе. Девушка уверяет: конкурс дает участницам уверенность в себе и позитивные эмоции.

Мнение эксперта

"Сексуальной объективацией считаются те моменты, когда сексуализированные образ женщины использует кто-то другой для рекламы или привлечения внимания. В случае с этим конкурсом мы не можем знать точно, каким образом это происходило. Если это какой-то комитет факультета решил хайпануты, чтобы фото полуобнаженных участниц привлекли внимание и люди пришли на мероприятие, – тогда это точно сексуальная объективация", – считает Катя Мячина, основательница проекта сексуального образования "Впервые"

Она отметила, что если это была идея самих девушек – это сексуальная самообьективация. Что тоже очень спорный вопрос, к нему нет четкого представления у тех, кто занимается феминистской теорией.

"Одни теоретики считают, что это средство сексуального освобождения, ибо женщины через такую ​​откровенную сексуальность заявляют о своих правах и праве быть сексуальными субъектами. Другие активистки считают, что это влияние патриархального мира, который навязывает женщинам, что они должны выглядеть так, чтобы чего-то достичь", – говорит эксперт.

"Как это было здесь, мы не знаем. Вероятно, сексуальная самообьективация для хайпа. Я могу представить себе эти конкурсы в КПИ, они происходят почти одинаково на всех факультетах – это парад объективации женской сексуальности", – подытожила Катя Мячина.

Тем временем, в соцсетях "раскопали" фотографии предыдущего конкурса на факультете, в котором участвовали парни: студенты сфотографировались с обнаженными торсами. Правда, образы будущих физиков куда менее смелые.















Свое возмущение конкурсом высказала депутат Ирина Суслова. На своей странице в Facebook она написала: "Кто-то скажет – не будь ханжой, девушки сами решают, что им делать! Да, но если они, во-первых, совершеннолетние, во-вторых, во внеучебное время и, в-третьих, не прикрываясь лейблом университета. Ибо КПИ будет больше известным голыми ягодицами, чем научными достижениями! А у некоторых может сложиться впечатление, что у нас все вузы выставляют студенток на осмотр, как скот на базаре! И после этого мы удивляемся масштабам секс-туризма, сексизма, торговли людьми и домашнего насилия. Вот такие "конкурсы" и прокладывают к этому всему дорогу!".

Также она сообщила, что направляет депутатское обращение в Минобразования и в ректорат КПИ, ожидая объяснений.

В свою очередь, блоггер Монритта Хачатурян на своей странице в Facebook напомнила, что откровенные фотографии делали и студенты престижных Оксфорда и Кэмбриджа. Так, в Сети можно найти снимки, где обнаженные студенты Оксфорда позируют ню в ситуативных позах для собственного архива, а спортсмены из Кэмбриджа снялись голыми для календаря, все вырученные средства от которого пошли на благотворительность.

При этом, фото не вызывали публичного порацияния, как это произошло в случае со студентками КПИ.

"Все эти "на ковер", "к ответу", "позор" воняет комсомольско-комунистическим собранием, когда красавицу Машу с пышными губами отчитывали при всех, что ее юбка на пять сантиметров выше чем положено по уставу. Да разберитесь хотя бы чем порно отличается от эротики! Если уж решили затронуть эту тему. А лучше займитесь внедрением уроков сексуального и интимного воспитания в школах", – советует блоггер.

Напомним, в 2018 году одна из студенток КПИ фигурировала в секс-скандале: причиной стали заявления Натальи Бурейко о преследовании со стороны человека, который в соцсетях назвался высокопоставленным сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Девушка обратилась в прокуратуру с заявлением.

Варченко, в свою очередь, опроверг сам факт своего знакомства с девушкой и заявил, что стал жертвой информационной атаки. А Наталья вскоре извинилась и заявила об отсутствии претензий к Александру – по ее словам, она сама стала "жертвой циничной провокации". Для одних на этом моменте инцидент исчерпал себя. Для других только начал развиваться. Заговорили о том, что девушка исчезла. Активности на ее странице в соцсети нет, а контактов со СМИ она избегает.

Журналист сайта "Сегодня" пришел в ВУЗ, где учится Наталья, поговорил с деканом химико-технологического факультета и заведующей кафедры, которая читает у Натальи лекции.

Тем временем, в США раскрыли схемы незаконного зачисления студентов в престижные университеты США. Как єто біло – смотрите в видео "Сегодня".

