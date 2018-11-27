Скандал вокруг облепиховой аллеи: в ботсаду Киева создают тактильный сад

В столице разразился скандал вокруг облепиховой аллеи на территории Национального ботсада имени Гришко. Киевляне утверждают, что деревья вырубили, зачистив участок, на котором они росли. Сайт "Сегодня" побывал на месте и выяснил, что на самом деле произошло с аллеей.











фото: Виталий Лазебник

В форме голубя. Сейчас территория слева от центрального входа, где еще недавно росла облепиха, практически пустует. Но, как объяснили "Сегодня" в ботсаду, деревья никто вырубал. Их выкорчевали и пересадили на склон по соседству. Сделано это было для того, чтобы освободить участок для создания специального тактильного сада – для людей с ограниченными возможностями.

"Было пересажено более 50 деревьев облепихи. На освободившемся участке мы хотим высадить более тысячи растений и деревьев, среди которых: мята, валериана, котовник, полынь, разные виды можжевельника", – рассказал "Сегодня" замдиректора ботсада им. Гришко Николай Шумик.

Новый сад будет тактильным, чтобы посетители смогли пощупать растения, почувствовать их аромат, услышать, как шумит листва.

"Будут обустроены фонтанчики, чтобы был слышен шум воды, специальные дорожки, поднятые клумбы для посетителей на колясках", – объясняет Шумик.

Территория, на которой обустроят новый сад, будет иметь очертания голубя, его можно будет увидеть с высоты. Создавать сад будут за инвесторские средства. Обойдется он ориентировочно в 3 млн грн.

Ковыль и застава. Не менее интересные экспозиции появятся в той части ботсада, где открывается панорамный вид на Днепр.

"На участке, где установлены сторожевая башня и частокол, мы обустроим древнерусский сад: высадим степные растения, к примеру, ковыль, проложим дорожки. Рядом, под соснами, появится казацкая застава. Сделаем пару архитектурных форм, возможно, что-то в стиле сторожевой башни с укреплениями на высоте двух-трех метров для хорошего обзора. Укрепления будут напоминать строения на территории заповедника на острове Хортица", – рассказывает замдиректора.

От казацкой заставы вниз будут вести ступеньки. Спустившись по ним, посетители смогут попасть в сад трипольской культуры.

"Он расположится на склонах, где растут многолетние дубы. Территорию рядом с деревьями мы расчистим, облагородим, высадим цветы, а дубы немного подлечим. Тут планируем обустроить подпорную стену с барельефами, на которых покажем быт трипольцев, к примеру, их рисунки, кухонную утварь", – рассказывает Шумик.

Появиться новые экспозиции могут в течение пяти лет.

Островки Турции и Скандинавии. Продолжат развивать и этноботаническое направление. Речь идет о создании растительных экспозиций разных стран мира.

"В планах на пять лет мы должны достроить японский и китайские сады, а также обустроить скандинавский и турецкий сады", – поясняет нам Николай Шумик.

Для скандинавской экспозиции, которая будет начинаться практически у центрального входа, высадят несколько десятков хвойных деревьев: сосну, ель, пихту. Турецкий сад оформят такими экзотическими растениями, как фисташковые деревья, маслины, а также кедром атласским, который хорошо переносит морозы.

"Дополнить растительную экспозицию мы бы хотели традиционными турецкими беседками и обустроить спецосвещение", – рассказали "Сегодня" в ботсаду.

Напомним, недавно жители Выдубичей направили обращение в Киевраду и мэру Виталию Кличко с требованием запретить строительство асфальтобетонного завода. Завод намерены построить возле жилой зоны и Ботсада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. В связи с этим местные жители угрожают перекрыть Столичное шоссе.

Также мы сообщали, что в парке Киева установили необычные скамейки в виде огромных букв. Буквы – по два метра в высоту и протяженностью 24 метра.