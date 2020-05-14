Спасибо медикам: Татьяна Куприянова работает по 15 часов в сутки над тестами на коронавирус

Медик говорит, что во время пандемии важно придерживаться клятвы Гиппократа

Ее рабочий день длится 15 часов! И так – каждый день, без выходных, с самого начала эпидемии. В лаборатории, где уже 19 лет работает Татьяна Куприянова, исследования на выявление инфекции коронавирусапроводятся непрерывно – слишком много людей ожидают результатов. "Сегодня" узнавали – где медики находят силы на ежедневный кропотливый труд.

Уже второй месяц подряд ее рабочий день начинается в семь утра и продолжается до десяти вечера. И – ни одного выходного. Татяна Куприянова заведует микробиологической лабораторией киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"Много приходит материала на исследования, именно на коронавирус, так как сейчас пандемия", – объясняет Татьяна Куприянова.

Процесс исследования – непрерывный. В течение рабочего дня есть только несколько пауз, чтобы отдохнуть, пока продолжается дезинфекция бокса. Во время такого небольшого перерыва "Сегодня" и встретились с Татьяной.

"Чтобы провести максимально больше исследований, мы вот в таком режиме работаем, буквально – полчаса перерыв, и снова работа", – говорит заведующая микробиологической лабораторией киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Куприянова.

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В лаборатории придерживаются всех правил безопасности при работе с биологическим материалом. Впрочем, для работников в этом смысле мало что изменилось – они бдительны и внимательны, как всегда.

"Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены. Мы знаем, как их правильно использовать, мы знаем, как их утилизировать, как сам процесс проводить так, чтобы обезопасить себя и других от заражения", – объясняет заведующая.

Из-за невероятного графика младшую дочь Татьяна вынуждена была отправить к бабушке.

"Я с ней не виделась почти два месяца. Нельзя выйти из процесса и подвести своих коллег. Как говорится – я врач, я давала клятву Гиппократа, я ее придерживаюсь. Только те, кто не могут, не выдерживают этого процесса, они либо уже ушли, или идут. Здесь подвести нельзя", – говорит Татьяна Куприянова.

Вообще к пандемии Татьяна относится философски. Считает, что эта ситуация – определенный урок для человечества.

"Болезни есть и они всегда существовали. Но нельзя зацикливаться. Хочется, чтобы люди поняли, что это испытание. Каждый должен пересмотреть свое отношение к жизни, отношение к другим людям", – объясняет Татьяна Куприянова.

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