Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей

Здание четвертый год на реставрации, и сейчас работы уже на финальной стадии

Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей 2019-03-11T11:37:00+02:00 Другие новости Здание четвертый год на реставрации, и сейчас работы уже на финальной стадии

Андреевскую церковь на Подоле откроют для посетителей в конце года. Здание четвертый год на реставрации, и сейчас работы уже на финальной стадии.

По легенде, на Андреевской церкви нет колокольни, ибо храм построен над подземной рекой. Вибрации от колоколов могли бы разрушить фундамент, а вода бы залила Подол.

По другому преданию, под церковью – целое море.

Но на самом деле здесь бьют подземные источники, и из-за них легендарный киевский храм с середины 18 века, когда его построили, постоянно ремонтируют.

"Андреевский холм он изнутри пропитан грунтовыми водами, которые буквально размывают его. Ремонтно-реставрационные работы в 2015 году они начались именно по укреплению проблемного Андреевского холма и теперь можем констатировать, что физическому существованию Андреевской церкви уже ничего не угрожает, холм является устойчивым", – говорит Игорь Нетудихаткин, заведующий сектором музей "Андреевская церковь" наионального заповедника "София Киевская".

Колокольни нет, – потому что Андреевскую церковь изначально строили как придворный храм, на службу в котором собирались несколько раз в год.

"Андреевская церковь рассчитана на небольшое количество человек до 50. Поскольку не было прихода и не было необходимости ежедневными колоколами созвать верующих на богослужение", – говорит Игорь Нетудихаткин.

Архитектор Андреевской церкви – русский зодчий итальянского происхождения Бартоломео Растрелли – ни разу не был в Киеве – эскизы создавал заочно. Все фрески и иконы реставраторы долго отмывали от копоти и пыли, сейчас приводят в порядок иконостас и отделку.

"Миллиметрик за миллиметриком мы простукивали, где есть бухтение - склеивали там специальными клеями. Это позолота, которую золотили раньше. Позолота остается, мы тонируем под цвет золота, будет затонировано и покрыто лаком, золотитить мы не будем пока. Самих эскизов нет, мы смотрели по фотографиям как было на фото именно", – рассказывает Степан Соляник, заместитель директора реставрационной компании.

Икона "Тайная вечеря" – тоже на реконструкции. И именно с ней связана еще одна здешняя легенда.

"Даже в киевских путеводителях досоветских писали о том, что будто автором этого полотна является выдающийся итальянский художник Леонардо да Винчи. Оказалось что автором ее является Алексей Антропов", – говорит Игорь Нетудихаткин.

Андреевскую церковь будут реставрировать до конца года, для туристов открыта лишь смотровая площадка. Хотя храм и передали в пользование Вселенскому патриархату, он останется музеем в собственности Национального заповедника "София Киевская". Как будут эксплуатировать памятку - решат.

Как известно, Андреевская церковь закрыта на реставрацию уже не первый год. Сейчас двухсотлетним Царским Вратам и иконам вернули первозданный вид.

Работы начали еще в 2009-м, когда храм треснул и почти рухнул.

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