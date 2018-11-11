Театр на Подоле номинирован на престижную премию: как отреагировали в Украине

Автор проекта считает, что номинация свидетельствует о приближении украинской архитектуры к европейской, искусствоведы с ним не согласны

Нашумевший Театр на Подоле, который является героем интернет-шуток и сомнительным сооружением для любителей булгаковского Киева? стал номинантом на премию имени Миса ван дер Роэ.

Архитектурную награду вручают от имени Европейского Союза за лучший некоммерческий проект.

Два года назад строительные леса из театра снимали под крики "Ганьба". Киевляне, которые увидели первые фотографии обновленного сооружения, пришли на церемонию открытия выразить свое негодование. Горячие головы не остудил даже холод и мокрый снег.

Появление такого сооружения называли катастрофой. Ни время, ни номинация на престижную европейскую премию не изменили мнения тех, кто переживает за судьбу этой части Киева.

"В данном случае все очевидно, во-первых, это габариты, во-вторых, это материалы, в-третьих, это сам способ решения объекта. Он стал доминирующим, разорвал визуальные связи, ритм застройки, разрушил порцеляцию, то есть историческую планировку которая тут была", – считает искусствовед Ольга Рутковская.

Внешний вид театра изучала как государственная строительная инспекция, так и дополнительно созданная из-за громкого скандала комиссия. Театр тем временем стал героем многочисленных шуток. Его называли и контейнером, и крематорием, и даже пятым блоком Чернобыльской АЭС.

Прошло два года, и теперь театр будет оценивать не украинский интернет-сегмент, а жюри премии Миса ван дер Роэ, что не может не радовать создателя здания, архитектора Олега Дроздова.

"Украина потихонечку входит в карту архитектуры европейской и мировой. И этот процесс очень-очень важен", – сказал он.

Критика, с которой столкнулся театр, свидетельствует о том, что в Киеве слишком мало настоящей современной архитектуры мирового уровня, считает художник.



"Город, который погрузился в такую радикальную бутафорию с нарушением всех правил добрососедства, сформировал достаточно деформированное осознание того, что такое хорошо и что такое плохо", – заявил Дроздов.

Премию имени Миса ван дер Роэ вручают каждые два года в мае. Ее лауреатами, например, становились Оперный театр в Осло и берлинский Новый музей. Среди победителей – концертный зал в Рейкьявике и одна из польских филармоний.

На этот раз жюри будет выбирать из более полутора сотен претендентов. Сначала сформируют короткий список из сорока, потом сузят еще до пяти. Каждый из пяти проектов-финалистов жюри посетит в полном составе. Если побывают в Киеве, возможно, услышат и голоса критиков.