Украинский левкой: почему в мире не признают уникальную породу котов

Несколько лет назад на украинских левкоев был настоящий бум, а потом наступило затишье

Украинский левкой: почему в мире не признают уникальную породу котов 2019-02-07T05:26:00+02:00 Другие новости Несколько лет назад на украинских левкоев был настоящий бум, а потом наступило затишье

Называется как цветок, а похож на сфинкса, не ловит мышей, зато очень любит людей. Это "украинский левкой" – первая и пока единственная отечественная порода кошек. Вывели ее еще 15 лет назад в Киеве, но мировое сообщество фелинологов – знатоков кошек – официально левкоя не признало.

Украинский левкой пока первая и единственная украинская порода кота. Он столичный денди. Экстравагантного усатого вывели в этом доме в центре Киева.

Елену Бирюкову, эксперта-фелинолога со стажем, называют автором украинских левкоев. Ее квартира как мини-музей этой породы – фото, вырезки из журналов и газет. Вспоминает, как еще в 2000 году нарисовала кота с ушами будто лепестки левкоя.

Четыре года Елена выбирала котов, и вот в ее квартире родился первый украинский левкой, которого так и назвали Примеро.

Несколько лет назад на украинских левкоев был настоящий бум, а потом наступило затишье – отечественный кот оказался слишком экзотическим как на украинском вкус.

"Люди больше привыкли, что кошка должна быть мохнатая, хотя у левкоев есть разнообразие – хочешь голый, хочешь мохнатый – пожалуйста", – поясняет Ирина Богалика, которая разводит украинских левкоев.

Разводить левкоев косметолог Ирина начала случайно, когда приобрела на выставке лысого котенка.

"Это чудо маленькое было, как моя дочь сказала, Чупакабра", – признается женщина.

И незаметно украинский левкой ее покорил.

"Порода шикарная по своему характеру, невероятная. Они прекрасно ладят с животными – не заложено выпускать когти, не заложено царапаться. Здоровье у них отменное", – говорит заводчица украинских левкоев Ирина Богалика.

Теперь у Ирины 8 кошек, которые занимают призовые места. Но пока только в Украине. На международном уровне "украинских левкоев" считают частично признанными, хотя другие породы, которые одновременно с отечественной появились во Франции и США, уже давно в международных каталогах.

"Сказывается то, что породой серьезно на племенном уровне мало занимались. Есть такое мнение, когда это выведено где-то за границей – это более востребовано, более коммерчески интересней получается чем то, что сделано у нас. Все, что придумывают украинцы, имеет такой успех к сожалению с опозданием", – считает Ирина Богалика.

Побороться за место в высоком кошачьем обществе "украинский левкой" сможет через два года во время конгресса Всемирной федерации кошек в Берлине. Если наша порода будет представлена ​​в соответствии с международными требованиями есть все шансы на официальное признание.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области талисманом книжного магазина стал бездомный кот. Основная работа Яши в магазине – привлекать клиентов.

Также мы писали о том, что в музей Франко во Львове выбирали нового сотрудника среди котов со всей Украины. Среди 20 хвостатых претендентов со всей страны победу одержал галичанин Арчи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский левкой: почему в мире не признают уникальную породу котов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...