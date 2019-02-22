Улыбки киевских малышей: двухлетний Рома уже ходит в ясли и там – самый главный
Малыш любит кушать суп в детсаду и играться с двумя братиками
"Всем привет! Меня зовут Рома Ревенко, мне 2 года и 9 месяцев, но я уже очень самостоятельный малыш — хожу в ясли и там я самый главный. А еще я очень люблю есть суп и хлеб, поэтому в садике мне всегда очень рады. А дома я тоже никогда не скучаю, ведь у меня есть два любимых братика — старший Дима и младший Коля", — передает слова мальчика его мама Татьяна.
Чтобы поделиться улыбкой малыша, присылайте на адрес a.maruschak@segodnya.ua фото ребенка до 3 лет, напишите его имя, фамилию, рост, вес и особенности характера. Лучшие снимки будут опубликованы в газете "Сегодня".
Ранее мы рассказывали о маленькой киевлянке Лизе. "Дочка любит собирать в парке каштаны и желуди, а еще обожает смотреть любимые мультфильмы", – рассказал папа девочки Андрей.
Также мы писали о маленькой киевлянке Стефании. "Как бы маме и папе ни было ночью тяжело, ее улыбка передается и заряжает счастьем на весь день", — поделилась с нами мама Анна.
Напомним, абсолютный рекорд рождаемости за все годы независимости зафиксировали в роддоме Киева в 2018 году. Здесь родились уже 35,4 тысяч детей. Для сравнения, в 1992 году в столице появилось на свет 29 тысяч малышей.
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