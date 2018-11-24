Уникальная иллюминация и игрушки-кристаллы: главная елка может быть искусственной

В Киеве полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Уже развешивают праздничную иллюминацию, наряжают киевский фуникулер. Вскоре центр города превратится в "Страну северного сияния". При этом до сих пор неизвестно, каким именно будет главное новогоднее дерево страны.

По словам Игоря Добруцкого, президента фестиваля Folk Ukraine, сейчас рассматривают три варианта. Главная елка, напомним, будет снова установлена на Софийской площади, еще одна – на Контрактовой.

"Елка может быть искусственной, наборной – из небольших веток, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества в Ивано-Франковской области. На данный момент решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся. 10 декабря – это критическая дата. К этому дню елочки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях. Но, заверяю, в любом случае они будут очень красивыми", – рассказал "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Он поясняет: в предыдущие годы было много нареканий на то, что в городе устанавливают живую столетнюю елку.

Гнаться за рекордной высотой не станут. Высота елки на Контрактовой площади составит 22 метра, а на Софийской – 25-27 метров, чтобы она гармонично смотрелась на фоне собора и колокольни.

В этом году в центре будет открыто рекордное количество фотозон – более 70. Резиденция святого Николая будет на Контрактовой площади, где новогодний городок оформят в стиле ярких работ художницы Марии Примаченко.

"В честь святого Николая устроим масштабный парад. 15 декабря он как ангел-хранитель моряков проплывет на красивом корабле по Днепру. Мы его будем встречать на украшенном причале на Почтовой площади, дети вручат ему ключ от его резиденции. Туда святой направится под звуки духового оркестра и барабанов. Пройдет парад по улице Сагайдачного", – рассказывает Добруцкий.

19 декабря святой Николай придет на Софийскую площадь, где зажгутся огни главной елки страны. В этом году на ней будет уникальная иллюминация.

"Такой еще не было в Европе, мы первыми ее устанавливаем. Ранее использовали 10 километров гирлянд, а в этом году их будет четыре. Но светоотдача, холодный и белый свет будут, как у гирлянды в 10 километров. Игрушки на елке будут в виде кристаллов, серебряных и белых оттенков, высотой 35-50 сантиметров. Всего на новогоднем дереве будет до 10 тонн украшений. Еще на Софийской разместим яркие арт-конструкции, они будут светиться разными цветами, имитируя полярное сияние", – делятся организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь общественный транспорт продлит работу на три часа. Кроме того, фуникулер совсем не будет закрываться.