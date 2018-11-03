В Андреевской церкви во время ремонта обнаружили оклад старинной иконы 19 века

Сегодня, 08:41

Говорят, что находка – очень хороший знак, поскольку ее обнаружили как раз накануне 4 ноября

В Андреевской церкви во время ремонта обнаружили оклад старинной иконы 19 века
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Андреевской церкви, которую передали в пользование Вселенскому Патриархату, обнаружили оклад старинной иконы 19 века.

Оклад нашли на чердаке во время ремонтно-реставрационных работ. Его уже передали в фонды заповедника София Киевская. Латунный оклад служил иконе Богоматери с младенцем. Говорят, что находка – очень хороший знак, поскольку ее обнаружили как раз накануне 4 ноября, когда чествуют икону Казанской Божьей Матери.

Ранее мы писали, что в Андреевской церкви в Киеве, которую передают в пользование Константинопольскому престолу, продолжается реконструкция и пока она работает только как смотровая площадка.

В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут.

"Реконструкция длится достаточно долго – с 2015 года, и будет продолжаться до полного завершения реставрационных работ", – рассказал заведующий сектора "Музей Андреевская церковь" Игорь Нетудыхаткин.

Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек. Новое заключат уже со Вселенским патриархатом.

Как сообщалось, в Национальном заповеднике "София Киевская" разъяснили особенности использования Андреевского собора Церковью Вселенского патриархата
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Источник:

"Сегодня"

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