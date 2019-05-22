ФОТОФАКТ. В Андреевской церкви завершают реставрацию памятника XVIII века
В сети показали фото реставрации надпрестольной сени
В Андреевской церкви в Киеве завершают реставрацию надпрестольной сени. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко.
"Близится к завершению реставрация надпрестольной сени. Аутентичного памятника XVIII века в алтаре Андреевской церкви", – написал он.
Напомним, что церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек.
Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Андреевской церкви завершают реставрацию памятника XVIII века". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Секреты киевских гор: ТОП-5 самых интересных холмов столицы
На Старокиевской находят древние клады, а на Щекавице – любуются городом и заряжаются энергией
В Андреевскую церковь вернули уникальную картину
Огромное полотно было на реставрации впервые за 150 лет