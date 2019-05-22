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ФОТОФАКТ. В Андреевской церкви завершают реставрацию памятника XVIII века

22 мая, 12:12

В сети показали фото реставрации надпрестольной сени

Фото: Вадим Кириленко в Facebook
Фото: Вадим Кириленко в Facebook.

В Андреевской церкви в Киеве завершают реставрацию надпрестольной сени. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко.

"Близится к завершению реставрация надпрестольной сени. Аутентичного памятника XVIII века в алтаре Андреевской церкви", – написал он.

Фото: Вадим Кириленко в Facebook
Фото: Вадим Кириленко в Facebook

Фото: Вадим Кириленко в Facebook
Фото: Вадим Кириленко в Facebook

Напомним, что церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек. 

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата. 

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Тег Киев, реставрация, Андреевская церковь

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