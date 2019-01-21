В Борисполе почтили память защитников Донецкого аэропорта

В терминале аэропорта устроили действо с участием оркестров ВСУ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Борисполе почтили память защитников Донецкого аэропорта //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/2ea/5c45d82ea66bb.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/2ea/5c45d82ea66bb.jpg 2019-01-21T16:34:00+02:00 Другие новости В терминале аэропорта устроили действо с участием оркестров ВСУ

Память защитников Донецкого аэропорта отметили в Борисполе. На территории одного из терминалов аэропорта устроили тематическое действо с участием оркестров Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Проводят такие мероприятия сегодня еще в восьми городах Украины. В частности, на территории Львовского аэропорта, в Ивано-Франковске и на центральных площадях Запорожье, Днепра, Харькова, Одессы и Чернигова.

Как рассказал начальник военно-музыкального управления ВСУ Владимир Дашковский, прозвучала музыка Прокофьева. Как известно, 242 дня в терминале Донецкого аэропорта держали оборону военные, которых впоследствии назвали "киборгами". 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, здание взорвали. По официальным данным, во время обороны в аэропорту погибли сто украинских военных. Более четырехсот были ранены.

Напомним, в Днепре горожане почтили память защитников Донецкого аэропорта. В музее АТО, оборудованном под открытым небом, жители города зажгли 242 сине-желтые свечи. Именно столько дней в терминале держали оборону военные, которых назвали "киборгами".

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