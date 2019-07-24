Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В центре Киева засыхает дуб, посаженный в честь известного мецената

24 июля, 14:55

Дуб в честь Богдана Гаврилишина был посажен в парке имени Тараса Шевченко в 2016 году

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В парке Шевчено засыхает дуб, посаженый в честь мецената и экономиста Богдана Гаврилишина, которого не стало в 2016 году. Дерево было посажено в том же году и два года росло хорошо, однако в этом году дуб начал чахнуть. 

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

"Дуб в честь известного общественного деятеля и экономиста Богдана Гаврилишина был посажен в парке имени Тараса Шевченко в 2016 году. Дерево прижилось и хорошо росло два года. А в 2019-м начались проблемы, у него угнетенное состояние, дуб сохнет. Мы делаем все, чтобы дубочек пошел в рост: регулярно поливаем, удобряем карбамидом — это азотное удобрение, которое способствует увеличению кроны. Растение привередливое, но наши специалисты пытаются его реанимировать, чтобы оно обросло кроной. Кстати, кроме дуба Гаврилишина, в парке посажена верба Шевченко, недалеко от памятника кобзарю. Эта верба была взята из дерева, которое посадил сам Шевченко. В теплице "Киевзеленстроя" она пустила корень и была высажена в парке несколько лет назад", – уточнила главный агроном КП СЗН Шевченковского района Юлия Алексейчук "Сегодня".

Напомним, Богдан Гаврилишин был украинско-канадско-швейцарским экономистом, общественным деятелем, меценатом, действительным членом Римского клуба. С 1988 года работал на общественных началах в Украине. От обретения Украиной независимости был советником нескольких президентов Украины, премьер-министров, председателей Верховной Рады. В 2010 году основал Благотворительный Фонд Богдана Гаврилишина, задачей которого является подготовка молодых украинцев, которые помогут на основе успешного опыта лучших страны Европы трансформировать Украину.

Последние минуты своей жизни Богдан Дмитриевич провел в кругу семьи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, парк Шевченко, дуб

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева засыхает дуб, посаженный в честь известного мецената". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье работник лесхоза брал крупные взятки и прятал дубовые пни

11 июля, 16:00

Он требовал более 15 тысяч долларов полагалтсь за реализацию древесины породы "дуб"

В Запорожье 700-летний дуб лишат статуса памятника

25 сентября 2018, 12:41

На дереве осталась только одна живая ветка и почти нет коры

Тайны монастырей Украины: 17 мгарских хранителей исцеляют прихожан

15 сентября 2018, 07:21

Новые исцеления и духовное счастье в Мгарской обители

В столичном парке появился мини-памятник шахматистам: фото

22 июля, 09:58

Скульптура установлена в парке имени Шевченко, где на протяжении многих лет собираются шахматисты

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу

Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь