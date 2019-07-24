В центре Киева засыхает дуб, посаженный в честь известного мецената

Дуб в честь Богдана Гаврилишина был посажен в парке имени Тараса Шевченко в 2016 году

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В парке Шевчено засыхает дуб, посаженый в честь мецената и экономиста Богдана Гаврилишина, которого не стало в 2016 году. Дерево было посажено в том же году и два года росло хорошо, однако в этом году дуб начал чахнуть.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

"Дуб в честь известного общественного деятеля и экономиста Богдана Гаврилишина был посажен в парке имени Тараса Шевченко в 2016 году. Дерево прижилось и хорошо росло два года. А в 2019-м начались проблемы, у него угнетенное состояние, дуб сохнет. Мы делаем все, чтобы дубочек пошел в рост: регулярно поливаем, удобряем карбамидом — это азотное удобрение, которое способствует увеличению кроны. Растение привередливое, но наши специалисты пытаются его реанимировать, чтобы оно обросло кроной. Кстати, кроме дуба Гаврилишина, в парке посажена верба Шевченко, недалеко от памятника кобзарю. Эта верба была взята из дерева, которое посадил сам Шевченко. В теплице "Киевзеленстроя" она пустила корень и была высажена в парке несколько лет назад", – уточнила главный агроном КП СЗН Шевченковского района Юлия Алексейчук "Сегодня".

Напомним, Богдан Гаврилишин был украинско-канадско-швейцарским экономистом, общественным деятелем, меценатом, действительным членом Римского клуба. С 1988 года работал на общественных началах в Украине. От обретения Украиной независимости был советником нескольких президентов Украины, премьер-министров, председателей Верховной Рады. В 2010 году основал Благотворительный Фонд Богдана Гаврилишина, задачей которого является подготовка молодых украинцев, которые помогут на основе успешного опыта лучших страны Европы трансформировать Украину.

Последние минуты своей жизни Богдан Дмитриевич провел в кругу семьи.

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