В центре столицы стаи крыс терроризируют киевлян

Чем больше темнеет на улице, тем смелее становятся грызуны

В центре столицы стаи крыс терроризируют киевлян 2019-03-17T03:01:00+02:00 Другие новости Чем больше темнеет на улице, тем смелее становятся грызуны

В самом сердце Киева перед окнами родительского дома юный Игорь Сикорский запускал свои первые аэропланы. Сегодня здесь просто под ногами бегают табуны крыс.

Чем больше темнеет на улице, тем смелее становятся крысы. Одна за одной шагают из заброшенного здания к мусорнику, который просто кишит упитанными грызунами.

А когда остатки человеческой пищи крысам надоедают – залезают в припаркованные дорогие автомобили. Там грызут шланги и провода и даже атакуют людей.

Экскурсовод Алексей уже несколько лет приводит во двор Сикорских интересующихся киевской стариной. Говорит, раньше такого нашествия крыс здесь не видел.

"Год назад их здесь в таком количестве не было, но осенью, когда я проводил последнюю экскурсию, я уже видел целую колонию крыс", – рассказывает он.

Местные говорят, что год назад крыс травили, весну и лето их не видели. А к зиме ходить спокойно люди уже не могли.

Специалисты объясняют – действие дезарации – всегда временное. Потому уничтожить крыс невозможно. Главный самец колонии заставляет подконтрольного ему другого самца попробовать неизвестную пищу. Самки, дети и подростки крыс, которые находятся под защитой альфа-самца – яд не берут. Если хотя бы одна крыса умрет – остальная колония уходит с опасной территории.

"Но не пройдет и месяца, где-то появится подросток. А может найдет себе еще и самку и появится новая колония, и через год их будет около полусотни", – говорит Сергей Лопарев, ученый-зоолог.

Поэтому человек может только контролировать чистоту территории вокруг себя. Чем меньше будет пищи для крым на свалках, тем больше шансов уменьшить популяцию омерзительных древнейших соседей. Лучше всего – мусор сортировать и пищевые отходы просто вывозить с территории.

Напомним, крысы продолжают жить в домах киевлян, несмотря на регулярные дератизационные работы, о которых отчитываются в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. По данным ведомства, травля грызунов проводится не реже двух раз в год, и при необходимости процедура повторяется. Но, к сожалению, то ли двухразовой дератизации недостаточно для Киева, то ли она проводится не совсем качественно, но горожане продолжают делить свои дома с мелкими хвостатыми "соседями".

Кроме того, в июне города в Швеции атаковали огромные крысы, люди находились в панике. Грызунов, достигающих размеров кошек, заметили случайные очевидцы на улице города Сундсвалль в Швеции.

Смотрите видео: В центре Кривого Рога поселились стаи крыс:

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