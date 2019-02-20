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В честь Амины Окуевой могут назвать улицу в Киеве

Сегодня, 10:41

Еще одну столичную улицу планируют назвать именем Джохара Дудаева

Амина Окуева. Фото: facebook.com/Amina.Okueva.
Амина Окуева. Фото: facebook.com/Amina.Okueva..
В честь Амины Окуевой могут назвать улицу в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0d/be1/5c6d0dbe10a4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0d/be1/5c6d0dbe10a4a.jpg Другие новости Еще одну столичную улицу планируют назвать именем Джохара Дудаева

Улицу Проектную в Шевченковском районе Киева могут переименовать в честь Амины Окуевой. Такое решение приняла постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

"По результатам общественных обсуждений комиссия поддержала решение, что улица Проектная в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должна быть переименована в улицу Джохара Дудаева", – говорится в сообщении.

Он отметил, что перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании КГГА это решение должны еще утвердить комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры.

Амина Окуева – украинский врач, общественный активист и военнослужащий чеченского происхождения, участница Революции Достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2".

Напомним, 30 октября 2017 года в Киевской области на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха около 20:30 неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее супруга Адама Осмаева. Женщина погибла, а Осмаев был ранен. 

Также мы сообщали о том, что через восемь дней на месте убийства журналисты обнаружили патроны российского производства.

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Тег Киев, улица, переименование, Амина Окуева, окуева

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