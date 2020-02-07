В День Святого Валентина будут женить до полуночи: список адресов

Хэзел Джек умерла за несколько часов до свадьбы Фото: Petr Ovralov / Unsplash

В День Святого Валентина, 14 февраля, все влюбленные смогут пожениться с 8:00 до 00:00. При этом, зарегистрировать брак можно будет в день подачи документов, сообщает Министерство юстиции Украины.

В рамках акции #коханняпозачасом до полуночи будет работать одини регистратор в Киеве и еще четыре – в области.

Так, 14 февраля до полуночи смогут пожениться:

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Пары, которым на этот день назначили роспись

Пары, у которых уже есть дети, или невеста беременна (заявление можно подать в день росписи, но нужны документы, подтверждающие причину для сокращения термина ожидания)

Пары, которые выбрали услугу "Брак за сутки"

Так, женить до полуночи в День Святого Валентина будут по следующим адресам:

Киевский городской отдел государственной регистрации браков Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (Киев, проспект Победы, д. 11) Контпкты: (044) 236-94-00, 236-00-71, 236-79-81, centrpalace@ukr.net

Белоцерковский горрайонный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (Белая Церковь, ул. Я. Мудрого, 22). Контакты: (04563) 5-34-40, 5-34-39, 5-84 -76, vcs@bc.ko.drsu.gov.ua

Бориспольский горрайонный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (Борисполь, ул. Киевский шлях, 45). Контакты: (04595) 6-13-49, 6-47-34, vcs@bp.ko.drsu.gov.ua

Броварской горрайонный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (Бровары, ул. Киевская, 155). Контакты: (04594) 4-04-60, 4-16-05, 4-14-99, 4-13-68, vcs@bv.ko.drsu.gov.ua

Обуховский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (Обухов, ул. Киевская, 2). Контакты: (04572) 5-15-40, 5-64-24, vcs@ob.ko.drsu.gov.ua

Полный список ЗАГСов в Украине, которые в рамках акции "Любовь вне времени 2020) будут работать до полуночи, можно узнать по ссылке: https://bit.ly/375id5N.

Напомним, День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который отмечают 14 февраля во многих странах мира. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, поэтому вопрос, что подарить парню или девушке на День святого Валентина — всегда актуален.

Сегодня.Lifestyle подготовили лучшие идеи подарков девушке или парню на 14 февраля. К тому же, именно День святого Валентина – прекрасный повод сделать свое признание в любви незабываемым.

Кстати, в 2020 году нас ждет немало праздников, которые станут выходными днями. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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