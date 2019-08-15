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В Киев отправляют огромную баржу с арбузами – фото

Сегодня, 20:16

В этом году урожай сладких арбузов в два раза больше, чем в прошлом

В Киев из Херсона 16 августа отправят баржу с арбузами и дынями – сейчас как раз самое время выбрать самый вкусный арбуз, и не только сразу его съесть, но и приготовить вкусное варенье.

"Уже три года подряд мы из нашего края отправляем арбузы по Днепру в Киев. Сегодня в области урожай арбузов превышает прошлогодний почти в два раза. Поэтому в этом году арбузы фермеров также отправятся в Киев. Киевляне, встречайте новую баржу с вкусными херсонскими арбузами!", – сообщил на своей странице в Facebook президент кооператива "Южный союз" Александр Синенко.

Ориентировочно, в столицу отправят около 500 тонн арбузов и дынь нескольких сортов. Продавать лакомсто будут в одной из крупных сетей супермаркетов.

Как известно, в Украине в разгаре сезон арбузов – на август приходится пик урожая. Но даже в сезон арбуз важно выбирать правильно. Новости "Сегодня" рассказали, чем нужно знать и на что обращать внимание, чтобы ягода досталась спелая и сладкая.

А ранее мы сообщали, как сделать мороженое из дыни.

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Киев урожай арбузы дыни арбуз

Источник: Сегодня

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