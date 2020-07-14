В Киеве дерево одели в яркое платье: фото

На столичных Позняках появилось необычное дерево. Его нарядили в платье с зелеными и желтыми вставками. Теперь акация, "живущая" на Позняках, похожа на пальму. Встретить это необычное дерево можно во дворе на пересечении улицы Анны Ахматовой и проспекта Григоренко.

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Кстати, "модное" дерево украшено еще и шестью разноцветными скворечниками.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Дерево получило красивый летний наряд. Те, кто его одевал, даже пришили к платью лиф, видимо, чтобы подчеркнуть – это девочка. На платье много бантов зеленого и желтого оттенков. Дерево стало популярным – возле него фотографируются взрослые и дети из ближайших домов. А девушки спорят, это бальное платье или вечернее", – рассказала нам местная жительница Алла.

Два года назад это же дерево утеплили к зиме, о чем сообщал сайт "Сегодня". Тогда стволы двух деревьев получили нарядные вязанные шарфики или штанишки. В таком виде деревья простояли длительное время. Теперь наряд решили сменить и одели акацию в новое платье по сезону.

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А о том, как магические деревья помогают исполнять желания – смотрите в нашем сюжете:

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