В Киеве массово кормили грудью младенцев 2019-08-05T02:25:00+03:00 Другие новости Киев присоединился к всемирной неделе грудного вскармливания

Более семи с половиной миллионов младенцев ежегодно не получают материнского молока. Такая статистика фонда ЮНИСЕФ. Поэтому с 1 по 7 августа, в рамках Всемирной недели грудного вскармливания, почти в 200 странах проходят акции в поддержку кормления грудью. Накануне такую ​​провели и в Киеве.

Анна сейчас на 9-м месяце беременности. У нее через неделю должна родиться девочка. В семье это уже второй ребенок. Поэтому пришла на акцию, чтобы вспомнить, как это – быть мамой младенца.

"Почерпнули для себя очень много нового. А сейчас обновляю информацию. Здесь очень много лекций, много полезной информации, много интересных товаров, брендов, с которыми можно познакомиться. Для мам это всегда интересно", – делится она.

Не просто интересно, но и полезно. Ведь здесь в течение всего дня говорили о детском здоровье. Точнее, о том, от чего оно зависит. Собственно, о первой пище малыша.

И беременные, и молодые мамы, и папы. На акции в поддержку кормления грудью – аншлаг. Собрались сотни людей. Неудивительно, ведь здесь врачи, психологи и волонтеры рассказывают об уникальных тонкости ухода за младенцами.

"Нам всего восемь с половиной месяцев. И как я убедилась, став мамой, что мы многого не знаем, пока не имеем детей. Поэтому каждая информация, которую я получаю сейчас на таком мероприятии, она является полезной", – говорит одна из посетительниц акции.

Но не лекциями единым. Проводили и мастер-классы, учили и рожениц, и будущих мам, как правильно пеленать ребенка и выбирать подгузники. А еще – учили кормить детей ... просто на улице. Говорят, главное – не волноваться и не стесняться. Ведь это – совершенно естественно.

"Такие фестивали – они повышают уверенность, что ты делаешь все правильно. И, например, на данный момент мне актуально завершение грудного вскармливания", – рассказывает молодая мама Яна.

На самом деле, количество матерей, которые кормят грудью – уменьшается. Основная причина – сразу после родов женщины выходят на работу. Поэтому вместо грудного молока малыши питаются детскими пюре и соками, которые значительно хуже способствуют полноценному развитию.

"Почему эта тема так важна для нас? Потому что сейчас идет очень много рекламы искусственного питания, они говорят о том, что они лучшие, что они хорошие. Но надо понимать, что, если в составе грудного молока 900 ингридиентов, то в составе смеси 50. И надо понимать, что грудное молоко позволяет вызреть организму ребенка полноценно именно так, как задумано природой", – отмечает Ксения Соловей, организатор акции.

Такие акции проводят во всем мире уже 26 лет. Киев присоединился в девятый раз. И из года в год, говорят организаторы, все больше молодых родителей охотно приходят послушать и научиться, как правильно заботиться о своем чаде.

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