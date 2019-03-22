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ФОТОФАКТ. В Киеве на детском интернате появится сказочный мурал

Сегодня, 13:46

На картине будет изображен сказочный домик и маленькая птичка

Фото: Соломенская РГА
Фото: Соломенская РГА.
В Киеве на детском интернате появится сказочный мурал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ca/cf1/5c94cacf1404a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ca/cf1/5c94cacf1404a.jpg Другие новости На картине будет изображен сказочный домик и маленькая птичка

В Соломенском районе создадут необычный мурал со сказочным домом и маленькой птичкой в ​​мире – колибри. Рисунок появится на фасаде гимназии-интернат №13, где учатся дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба администрации этого района.

"Мурал прежде всего ценен тем, что создается для детей, которым особенно нужна наше внимание, забота и позитивный настрой. Я благодарен его автору, художнику Виталию Гидевану, что поддержал идею украсить именно это учебное заведение ", – рассказал глава Соломенской РГА Игорь Довбань.

По словам художника Виталия Гидевана, мурал с колибри и домом, в котором эта птица живет, имеет символическое значение. Ведь несмотря на крошечные размеры птицы, олицетворяющей человеческую душу, она по-своему неординарная и интересная. Отметим, что автор готовит для мурала необычную "фишку", которой еще нигде нет в Киеве. Сюрприз откроют вместе с настенным рисунком. Кстати, размер уличной картины – 6 на 12 метров.

Сейчас на фасаде гимназии-интерната №13 выполнена часть работы. Завершить мурал планируется до конца марта.

Ранее в детском садике № 624 (улица Кудряшова, 14) недалеко от метро Вокзальная появился новый мурал с красивой лисой и вороном.

Также мы сообщали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Кроме того, в центре Киева, возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых гимназистов, студентов и юнкеров встали на защиту Украины.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

Отметим, что гимназия-интернат №13 Соломенского района с классами для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы основана в 1959 году. Учебное заведение находится в здании, в котором есть учебный, реабилитационный и спальный корпуса, которые соединены между собой теплыми переходами.

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Тег Киев, школа, мурал, Гидеван

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