В Киеве начался марш ко дню рождения Бандеры: фото и видео начала шествия

Сегодня, 1 января, в 18:00 в Киеве начался марш в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Шествие начинается из парка им. Шевченко. Как передает корреспондент "Сегодня" с места событий, сейчас в парке собралось около 300 участников. Они развернули большой портрет Бандеры.

Участникам шествия раздают факелы, всего зажгут около 50 факелов. Впереди колонны идут барабанщики.

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По информации корреспондента, из-за акции на проезжей части улицы Владимирской образовалась пробка. Троллейбус пропустили только после настоятельных просьб.

Видео: Сегодня

Видео: Сегодня

В связи с мероприятием правоохранители усилили меры безопасности в центре города. Правоохранители ведут открытую видеосъемку из автомобиля.

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Также полиция перекрыла движение транспорта по улице Владимирской.

"За порядком во время запланированной шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", – сообщают полицейские.

Смотрите, как проходил марш в Киеве в 2018 году:

Напомним, ранее мы писали, что страна-агрессор Россия возмущена решением украинских властей отметить 1 января 2019 года день рождения лидера ОУН Степана Бандеры на государственном уровне. В официальном заявлении МИД РФ употребляются такие пропагандистские эпитеты, как "вакханалия вокруг памятных дат", "фашиствующие молодчики" и "махровый национализм", а сама Украина упоминается как "незалежная".

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