В Киеве "накрыли" бордель под видом стрип-клуба
Услуги стоили от 1500 грн
Киевские полицейские пресекли деятельность стриптиз-клуба на Подоле, в котором предоставлялись сексуальные услуги, информирует пресс-служба столичной полиции.
"На момент прибытия сотрудников полиции в заведении находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам", – сказано в сообщении.
Глава Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что место разврата организовали две женщины – они вербовали девушек для занятия проституцией.
Правоохранители провели обыски в клубе и по месту жительства организатора – 31-летней женщины. Она и соорганизатор – 35-летняя администратор клуба – задержаны. При этом отмечается, что администратор заведения в 2014 году получила условный срок за сутенерство.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны и блокноты с записями.
Обеим женщинам объявили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в августе 2018 года киевские правоохранители разоблачили бордель, в котором предоставлялись сексуальные услуги под видом массажного салона. По данным полиции, доход от деятельности составлял 250 тыс. гривен в месяц, а стоимость услуг – 700 гривен в час.
В том же месяце киевские полицейские разоблачили онлайн-порностудию, которая занималась съемкой видео порнографического характера и его сбытом в интернете.
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