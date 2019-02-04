В Киеве "накрыли" бордель под видом стрип-клуба

Услуги стоили от 1500 грн

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве "накрыли" бордель под видом стрип-клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85f/a2e/5c585fa2e6233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85f/a2e/5c585fa2e6233.jpg 2019-02-04T18:11:00+02:00 Другие новости Услуги стоили от 1500 грн

Киевские полицейские пресекли деятельность стриптиз-клуба на Подоле, в котором предоставлялись сексуальные услуги, информирует пресс-служба столичной полиции.

"На момент прибытия сотрудников полиции в заведении находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам", – сказано в сообщении.

Глава Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что место разврата организовали две женщины – они вербовали девушек для занятия проституцией.

Правоохранители провели обыски в клубе и по месту жительства организатора – 31-летней женщины. Она и соорганизатор – 35-летняя администратор клуба – задержаны. При этом отмечается, что администратор заведения в 2014 году получила условный срок за сутенерство.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны и блокноты с записями.

Обеим женщинам объявили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2018 года киевские правоохранители разоблачили бордель, в котором предоставлялись сексуальные услуги под видом массажного салона. По данным полиции, доход от деятельности составлял 250 тыс. гривен в месяц, а стоимость услуг – 700 гривен в час.

В том же месяце киевские полицейские разоблачили онлайн-порностудию, которая занималась съемкой видео порнографического характера и его сбытом в интернете.

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