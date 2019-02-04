Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве "накрыли" бордель под видом стрип-клуба

Сегодня, 18:11

Услуги стоили от 1500 грн

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.
В Киеве "накрыли" бордель под видом стрип-клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85f/a2e/5c585fa2e6233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85f/a2e/5c585fa2e6233.jpg Другие новости Услуги стоили от 1500 грн

Киевские полицейские пресекли деятельность стриптиз-клуба на Подоле, в котором предоставлялись сексуальные услуги, информирует пресс-служба столичной полиции.

"На момент прибытия сотрудников полиции в заведении находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам", – сказано в сообщении.

Глава Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что место разврата организовали две женщины – они вербовали девушек для занятия проституцией.

Правоохранители провели обыски в клубе и по месту жительства организатора – 31-летней женщины. Она и соорганизатор – 35-летняя администратор клуба – задержаны. При этом отмечается, что администратор заведения в 2014 году получила условный срок за сутенерство.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны и блокноты с записями.

Обеим женщинам объявили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2018 года киевские правоохранители разоблачили бордель, в котором предоставлялись сексуальные услуги под видом массажного салона. По данным полиции, доход от деятельности составлял 250 тыс. гривен в месяц, а стоимость услуг – 700 гривен в час.

В том же месяце киевские полицейские разоблачили онлайн-порностудию, которая занималась съемкой видео порнографического характера и его сбытом в интернете.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, стриптиз, полиция, бордель, разврат

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве "накрыли" бордель под видом стрип-клуба". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре девушку избили за стриптиз на улице

24 июля 2018, 18:57

Стоящие рядом мужчины снимали драку на видео 

Тюремная надзирательница бросила работу, чтобы стать порнозвездой: фото

4 июля 2018, 06:16

За одну ночь девушка зарабатывает больше, чем в тюрьме за две недели

В Киевской области отец торговал порноснимками родной дочери

8 июня 2018, 15:45

32-летний мужчина познакомился с дочерью, только когда той исполнилось 13 лет  

В Киеве под вывеской стрип-клуба работал бордель

4 апреля 2018, 10:51

В развлекательное заведение наведывались состоятельные клиенты, в основном – иностранцы  

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях