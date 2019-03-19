В Киеве окончательно запретили цирки-шапито с животными

Суд подтвердил законность решения КГГА

Фото: facebook.com/sashatodorchuk.

В Киеве окончательно запретили цирки-шапито с животными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/155/2c8/5c91552c87688.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/155/2c8/5c91552c87688.jpg 2019-03-19T22:49:00+02:00 Другие новости Суд подтвердил законность решения КГГА

В Киеве суд признал законным решение КГГА о запрете работы шапито с животными на территории города. Об этом сообщает представитель общественной организации UAnimals Александр Тодорчук в Facebook.

"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала кампания по запрету использования животных в цирках. К инициативе активистов UAnimals присоединились десятки тысяч рядовых украинцев и целый ряд отечественных звезд. Все они призывают подписать соответствующую петицию к президенту.

Общественный резонанс в мире по этому вопросу в последнее время не угасает. Соответствующие законы приняты в большинстве стран Европы, Китае, Сингапуре, многих штатах США, Канаде и Израиле.

Отметим, депутаты Киеврады еще в ноябре 2017 года запретили размещение в столице передвижных цирков шапито. Такой проект решения был предложен Департаментом благоустройства КГГА. "В передвижных цирках шапито животных жестоко дрессируют, избивают, морят голодом. Их заставляют принимать участие в жестоких номерах, например, прыгать через огненные обручи", — отметил соавтор проекта решения, депутат Киеврады Сергей Пилипенко.

В декабре 2018 года Кабинет министров поддержал законопроект о запрете цирков с животными в Украине. На принятие всех решений и мер циркам выделяют 5 лет переходного периода.

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