В Киеве окончательно запретили цирки-шапито с животными
Суд подтвердил законность решения КГГА
В Киеве суд признал законным решение КГГА о запрете работы шапито с животными на территории города. Об этом сообщает представитель общественной организации UAnimals Александр Тодорчук в Facebook.
"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Украине стартовала кампания по запрету использования животных в цирках. К инициативе активистов UAnimals присоединились десятки тысяч рядовых украинцев и целый ряд отечественных звезд. Все они призывают подписать соответствующую петицию к президенту.
Общественный резонанс в мире по этому вопросу в последнее время не угасает. Соответствующие законы приняты в большинстве стран Европы, Китае, Сингапуре, многих штатах США, Канаде и Израиле.
Отметим, депутаты Киеврады еще в ноябре 2017 года запретили размещение в столице передвижных цирков шапито. Такой проект решения был предложен Департаментом благоустройства КГГА. "В передвижных цирках шапито животных жестоко дрессируют, избивают, морят голодом. Их заставляют принимать участие в жестоких номерах, например, прыгать через огненные обручи", — отметил соавтор проекта решения, депутат Киеврады Сергей Пилипенко.
В декабре 2018 года Кабинет министров поддержал законопроект о запрете цирков с животными в Украине. На принятие всех решений и мер циркам выделяют 5 лет переходного периода.
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