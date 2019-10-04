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В Киеве открывается масштабная выставка хризантем

4 октября, 11:22

Выставка стартует в пятницу уже в 13:00

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

В Киеве в пятницу, 4 октября, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка в 13:00 стартует уже традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратится в "Цветочное созвездие".

Коммунальщики КП СЗН Днепровского района в Facebook отметили, что все подготовительные работы уже завершены.

Выставка хризантем – последнее цветочное событие этом году. Кроме созвездий из хризантем, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, множество фотозон для селфи, ярмарка растений и хендмейда и разнообразные локации для отдыха. Для маленьких посетителей будут проводить интересные мастер-классы, а также будет работать детская зона с домиками-раскрасками и много других интересных активностей.

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Фото: КП СЗН в Днепровском районе

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

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Выставка продлится с 4 по 27 октября. Посетить ее можно будет с 10:00 до 20:00.

Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная"), Печерский ландшафтный парк "Певческое поле".

Ранее в столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко, в саду роз, зацвела пампасная трава.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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Киев выставка хризантемы

Источник: Сегодня

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