В Киеве отметили годовщину наступательной операции под Широкино: опубликовано видео

В Киеве ветераны боев на Донбассе отметили четвертую годовщину наступления под Широкино

В Киеве чествуют участников операции под Широкино. Фото: Facebook

В Киеве отметили годовщину наступательной операции под Широкино: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/823/688/5c68236885d23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/823/688/5c68236885d23.jpg 2019-02-16T16:57:40+02:00 Другие новости В Киеве ветераны боев на Донбассе отметили четвертую годовщину наступления под Широкино

В Киеве состоялось чествование украинских бойцов, которые в 2015 году приняли участие в наступательной операции под Широкино, освободили пять населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Мариуполя, позволив обезопасить город от обстрелов.

В акции принимают участие ветераны войны на Донбассе, в том числе полка "Азов". Мероприятие проходит на Софийской площади, откуда в 2014 году, принеся присягу на верность Украине, первые добровольцы отправлялись в зону боевых действий.

Также в программе мероприятий – фотовыставка "АЗОВ. История развития и настоящее", демонстрация видеофильмов о Широкинской операции, а также неформальное общение и фуршет.

Напомним, ранее мы публиковали фоторепортаж из Широкино – в бывшем курортном поселке не осталось ни единого уцелевшего дома, а сам населенный пункт боевики долгое время обстреливали крупнокалиберной артиллерией, танками и ракетами.

Также мы писали о том, как в середине января 2019 года украинские воины отразили попытку боевиков обустроить новые позиции и продвинуться вперед в районе Широкино.

"Вблизи поселка Широкино группа российских оккупантов пыталась продвинуться вперед и обустроить новые передовые позиции. Бесполезные попытки не увенчались успехом. Передвижение противника было приостановлено украинскими военными. Потери врага составили четыре боевика", - заявил спикер украинского Минобороны.

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