Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве отметили годовщину наступательной операции под Широкино: опубликовано видео

Сегодня, 16:57

В Киеве ветераны боев на Донбассе отметили четвертую годовщину наступления под Широкино

В Киеве чествуют участников операции под Широкино
В Киеве чествуют участников операции под Широкино. Фото: Facebook
В Киеве отметили годовщину наступательной операции под Широкино: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/823/688/5c68236885d23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/823/688/5c68236885d23.jpg Другие новости В Киеве ветераны боев на Донбассе отметили четвертую годовщину наступления под Широкино

В Киеве состоялось чествование украинских бойцов, которые в 2015 году приняли участие в наступательной операции под Широкино, освободили пять населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Мариуполя, позволив обезопасить город от обстрелов.

В акции принимают участие ветераны войны на Донбассе, в том числе полка "Азов". Мероприятие проходит на Софийской площади, откуда в 2014 году, принеся присягу на верность Украине, первые добровольцы отправлялись в зону боевых действий.

Также в программе мероприятий – фотовыставка "АЗОВ. История развития и настоящее", демонстрация видеофильмов о Широкинской операции, а также неформальное общение и фуршет.

Напомним, ранее мы публиковали фоторепортаж из Широкино – в бывшем курортном поселке не осталось ни единого уцелевшего дома, а сам населенный пункт боевики долгое время обстреливали крупнокалиберной артиллерией, танками и ракетами. 

Также мы писали о том, как в середине января 2019 года украинские воины отразили попытку боевиков обустроить новые позиции и продвинуться вперед в районе Широкино.

"Вблизи поселка Широкино группа российских оккупантов пыталась продвинуться вперед и обустроить новые передовые позиции. Бесполезные попытки не увенчались успехом. Передвижение противника было приостановлено украинскими военными. Потери врага составили четыре боевика", - заявил спикер украинского Минобороны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, годовщина, Мариуполь, наступление, широкино

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве отметили годовщину наступательной операции под Широкино: опубликовано видео". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео

Сегодня, 16:36

В Луганской области уничтожена пулеметная позиция оккупантов

ВСУ отомстили за погибшего на Донбассе побратима: семь боевиков уничтожено, шесть ранено

Сегодня, 08:25

Боевики применили запрещенное вооружение, но получили адекватный ответ от украинских бойцов

Идеальный вес женщины (таблица)

Что станет с организмом, если бросить курить

Пенсия в Украине: как в марте изменятся выплаты

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Гройсман отобрал у Коболева 13 мерседесов

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Вокруг Зеленского и 1+1 разгорается скандал

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Бабкина утопила детей, но не сядет. Подробности преступления
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ