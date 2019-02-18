В Киеве – первый жаркий рекорд зимы
17 февраля погода соответствовала концу марта
В Киеве зафиксировали первый погодный рекорд 2019 года. Как сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, 17 февраля был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.
"Она впервые за 139 лет составила +4,6 °С, это на 0,1 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году", – рассказали в ЦГО. Здесь говорят, что такая погода по климатической норме соответствует 29 марта.
Напомним, по данным климатологов, среднемесячная температура воздуха в столице составила -4,5 °С и превысила климатическую норму на 1,1 °С. Среди особенностей нынешней зимы называли отсутствие сильных морозов по состоянию на конец января.
"Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было всего шесть", – сообщали ранее в Центральной геофизической обсерватории.
Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике.
Также отметим, что синоптики ранее заявляли о необычной погоде в Киеве. Так, сентябрь был теплее нормы на 3,4 градуса.
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