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В Киеве – первый жаркий рекорд зимы

Сегодня, 14:53

17 февраля погода соответствовала концу марта

Фото: pixabay
Фото: pixabay.
В Киеве – первый жаркий рекорд зимы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/855/140/5c58551406b9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/855/140/5c58551406b9a.jpg Другие новости 17 февраля погода соответствовала концу марта

В Киеве зафиксировали первый погодный рекорд 2019 года. Как сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, 17 февраля был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха.

"Она впервые за 139 лет составила +4,6 °С, это на 0,1 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году", – рассказали в ЦГО. Здесь говорят, что такая погода по климатической норме соответствует 29 марта.

Напомним, по данным климатологов, среднемесячная температура воздуха в столице составила -4,5 °С и превысила климатическую норму на 1,1 °С. Среди особенностей нынешней зимы называли отсутствие сильных морозов по состоянию на конец января.

"Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было всего шесть", – сообщали ранее в Центральной геофизической обсерватории.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике. 

Также отметим, что синоптики ранее заявляли о необычной погоде в Киеве. Так, сентябрь был теплее нормы на 3,4 градуса.

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Тег погода, зима, температурный рекорд

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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