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В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва под Радой в 2015 году: фото и видео

31 августа, 12:49

Родители погибших посетят военный городок, где служили их сыновья

В Киеве на площади Конституции состоялась церемония почтения памяти нацгвардейцев, которые четыре года назад погибли в результате взрыва боевой гранаты под Верховной Радой. Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

Почтение памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна.

На площадь Конституции пришли родные и близкие военнослужащих, а также спикер парламента Дмитрий Разумков. Они почтили память нацгвардийцев минутой молчания.

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В Зале памяти военнослужащие роты Почетного караула в присутствии президента Украины перевернули страницу Книги памяти, в которой указаны имена погибших защитников Украины на дату 29 августа. Владимир Зеленский возложил цветы к Книге памяти.

Также Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты должны взять под свой контроль ход уголовного дела в отношении кровавой схватки возле парламента в 2015 году.

"Ребята погибли ... есть много видеофиксаций ... Но никто до сих пор не понес наказания за те страшные события. У народных депутатов есть возможность более тщательно изучить ситуацию, пообщаться с близкими, посещать суд. Такой общественный контроль будет не лишним", - подчеркнул Разумков.

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После церемонии собравшиеся поедут на Соломенскую площадь, где возложат цветы к Мемориалу мужества, верности, героизма сотрудников МВД Украины и мемориальным плитам, на которых увековечены имена погибших правоохранителей.

В конце мероприятия родители погибших посетят военный городок бригады, где проходили службу их дети. Там военный капеллан отслужит панихиду по погибшим, а родители увидят условия, в которых служили их сыновья.

Напомним 31 августа 2015 года возле Верховной Рады произошли столкновения после того, как парламент поддержал в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Митингующие бросали в милицию дымовые шашки и камни, пытаясь прорваться через кордон. Сразу после взрывов милиция выстроилась в 6 рядов и оттеснила митингующих от эпицентра столкновений. Вся площадь была в дыму. Ранения получили более 50 человек .

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Киев Зеленский почтение возложение цветов почтили память нацгвардейцы Разумков

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