В Киеве появился центр кототерапии
В центре живут котики, спасенные волонтерами из разных сложных ситуаций
В Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой. Центр кототерапии действует уже почти месяц.
"Мы ищем котикам дом. На данный момент у нас живут девять питомцев разного возраста и с разной судьбой. Их количество меняется, например, кого-то забирают к себе домой киевляне", — рассказывает "Сегодня" Мария Нечепа, основатель благотворительного фонда Кото-ярмарок.
В центре живут котики, спасенные волонтерами из разных сложных ситуаций. Но все они добрые, чистенькие и излучают любовь.
"Все желающие могут с ними пообщаться, погладить. Это терапия для всей семьи и возможность снять стресс, и главное, решиться выбрать для себя животное. У нас проводится много разных мероприятий, например, йога с котиками. Одно из правил — гости должны снять обувь на входе и быть как дома. Ведь у котиков есть свои домики, кресла, игрушки, мягкие коврики, на которых они встречают посетителей. Вход — 100 гривен, но для постоянных клиентов есть скидки. Деньги идут на содержание животных", — поясняют в центре.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке спасают от ожирения кота по кличке Барсик, который набрал 18 килограммов. Животное не может самостоятельно передвигаться, в ветклинику его доставили в специальной коляске.
Также мы сообщали, что невероятный инцидент произошел с 53-летняя Шерон Фокс из Великобритании: к женщине вернулся питомец, которого она считала погибшим.
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