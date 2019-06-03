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В Киеве появился центр кототерапии

3 июня, 09:48

В центре живут котики, спасенные волонтерами из разных сложных ситуаций

Фото: facebook.com/pg/KARG.kyivanimalr
Фото: facebook.com/pg/KARG.kyivanimalr.

В Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой. Центр кототерапии действует уже почти месяц.

"Мы ищем котикам дом. На данный момент у нас живут девять питомцев разного возраста и с разной судьбой. Их количество меняется, например, кого-то забирают к себе домой киевляне", — рассказывает "Сегодня" Мария Нечепа, основатель благотворительного фонда Кото-ярмарок.

В центре живут котики, спасенные волонтерами из разных сложных ситуаций. Но все они добрые, чистенькие и излучают любовь.

"Все желающие могут с ними пообщаться, погладить. Это терапия для всей семьи и возможность снять стресс, и главное, решиться выбрать для себя животное. У нас проводится много разных мероприятий, например, йога с котиками. Одно из правил — гости должны снять обувь на входе и быть как дома. Ведь у котиков есть свои домики, кресла, игрушки, мягкие коврики, на которых они встречают посетителей. Вход — 100 гривен, но для постоянных клиентов есть скидки. Деньги идут на содержание животных", — поясняют в центре.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке спасают от ожирения кота по кличке Барсик, который набрал 18 килограммов. Животное не может самостоятельно передвигаться, в ветклинику его доставили в специальной коляске.


Также мы сообщали, что невероятный инцидент произошел с 53-летняя Шерон Фокс из Великобритании: к женщине вернулся питомец, которого она считала погибшим.

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Тег Киев, кот, терапия

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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