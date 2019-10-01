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В Киеве появился новый мурал с плавающим мальчиком

1 октября, 12:45

Рисунок на бассейне в детской поликлинике создал известный столичный художник Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Известный киевский художник Виталий Гидеван нарисовал новый мурал на бассейне в детской поликлинике на Березняках недалеко от озера Тельбин. Об этом Гидеван сообщил на своей странице в Facebook.

"Мурал на бассейне в детской поликлинике. Как сейчас помню свою первую удачную попытку проплыть. Это было лето, море, жаркое солнце, мне лет семь, тогда я почувствовал себя Посейдоном-покорителем волн. Первые эмоции и победы так важны, они остаются в нашей памяти навсегда", – отметил художник, опубликовав фото мурала.

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В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев бассейн поликлиника березняки тельбин мурал Гидеван

Источник: Сегодня

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