В Киеве придумали, что делать с опавшими листьями

В столице за год накапливается более 120 тысяч кубических метров растительных отходов

Киевская городская государственная администрация планирует построить в 2019 году комплекс, который будет перерабатывать растительные отходы, в частности ветки, древесину и опавшие листья. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал заместитель главы управления экологии и природных ресурсов Алексей Король.

"Его запланировано построить около Бортнической станции аэрации. Территория там большая – более шести гектаров, которая будет использоваться для строительства такого перерабатывающего комплекса", – сообщил он.

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По словам Алексея Короля, сухие листья, ветки и древесину аварийных сухостойных деревьев будут перерабатывать на топливные брикеты. Управление экологии уже подало соответствующий бюджетный запрос на создание комплекса.

Также он отметил, что в Киеве за год накапливается более 120 тысяч кубических метров растительных отходов, из которых около 60 % составляют опавшие листья, которые коммунальщики собирают в парках и скверах и компостируют.

Ранее в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА сообщили, что сжигающих листья граждан ждут большие штрафы. Если же штрафуют предпринимателя, то сумма будет больше, чем в случае простых людей – от 850 грн до 1700 грн.

Также коммунальщики сообщили, почему не удаляют омелу с деревьев в Киеве. Выяснилось, что обрезать деревья можно, когда на них нет листьев, то есть осенью или весной.